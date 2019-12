Selv om hun påpeker at hun nå føler seg klar til sesongstarten under prøve-VM på Lillehammer i helgen, så ikke alt like lyst ut i sommer.

– Jeg hadde en liten knekk med en liten overbelastning av korsryggen som jeg måtte bygge opp igjen. Det var et resultat av for stor belastning og for lite hvile. Da måtte jeg ta det helt rolig og fikk god oppfølging av Olympiatoppen Nord-Norge med å få bygget opp ryggen og ta det steg for steg, sier Nilsen.