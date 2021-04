476 kilometer på 24 timer. Eirik Asdøl (28) satte utrolig verdensrekord i Vestmarka.

Eirik Asdøl (28) gikk på ski i ett døgn. Til slutt klarte han verdensrekorden – så vidt!

Her ligger Eirik Asdøl på snøen etter en kraftanstrengelse av de sjeldne. Foto: Henning Askjer Lefsaker

I fjor segnet han om etter 19 timer. Men denne gangen ble Eirik Asdøls verdensrekordforsøk vellykket.

På et døgn gikk Asdøl 476 kilometer på ski! Dermed klarte han rekorden med fire kilometers margin. Finnen Hans Mäenpää hadde rekorden med 472 kilometer.

Asdøls rekord ble satt ved Store Sandungen i Vestmarka.

– Det var veldig mye spenning helt frem til slutten. Da kviknet han litt til og spurtet frem og tilbake, sier Petter Reistad, en god venn av Asdøl som fungerte som sekundant.

Følte seg fin etter 200 kilometer

Reistad forteller søndag ettermiddag at Asdøl ligger og sover. 28-åringen startet på rekordforsøket lørdag klokken 10.20 og avsluttet et døgn senere.

Han byttet på å gå runder på tre og fem kilometer. Asdøl både staket og skøytet underveis.

Eirik Asdøl fikk hjelp av venner underveis. De gikk foran ham for å begrense vindmotstanden. Foto: Henning Askjer Lefsaker

Reistad ankom stedet like etter at kompisen begynte.

– Det var ganske ekstremt. Han gikk runde på runde. Han følte seg veldig fin etter 200 kilometer. Da han passerte fjorårets personlige rekord på 376 følte han seg fortsatt fin, men da var han i «ukjent territorium». Etter 400 kilometer var han godt nede i kjelleren. Men han stoppet ikke, og klarte å kjempe seg selv fremover, sier Reistad.

Asdøl lærte mye av fjorårets forsøk.

– Da gjorde han ikke så gode forberedelser. Han startet for fort. Nå planla han vesentlig bedre. Han hadde et tidsskjema og hadde planlagt å ha med «hjelperyttere», sier Reistad.

Asdøl byttet drikkebelte hver time under rekordløpet. Foto: Henning Askjer Lefsaker

– En helt spesiell egenskap

Asdøl skiftet drikkebelte hyppig. Han spiste også energibarer og brødskiver underveis. Hver tredje time tok han en pause på fire minutter.

Til slutt ble det en sekundstrid – hvert fall en minuttstrid – om rekorden. Og nå er den norsk.

Her jubler Eirik Asdøl etter å ha slått en utrolig rekord i Vestmarka. Foto: Henning Askjer Lefsaker

Og bare så det er klart: Asdøl er en gjennomtrent utøver som satser på langrenn.

Han har flere topp 30-plasseringer i Norgescupen. Men hans aller beste distanser finnes ikke på noe mesterskapsprogram.

– Eirik har an helt spesiell egenskap i at han gå fort over lang tid, men enda lenger en i langløp. I fjor begynte han å vå veldig lange skiturer da det ikke var så mange konkurranser. Da skjønte Eirik at dette var hans «claim to fame», og noe han kunne slå andre i, sier Petter Reistad.