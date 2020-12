Frustrert Iversen vurderer hyttekjøp

Emil Iversen er ikke tilfreds med snøforholdene i Trøndelag. Klimaforsker sier det vil bli mindre snø i hjemfylket hans i fremtiden.

Emil Iversen vurderer å kjøpe seg hyttetomt på Sjusjøen. Han har sett seg lei dårlige snøforhold i Trøndelag. Richard Sagen

9 minutter siden

– Jeg ser på mulighetene for å kjøpe ei hyttetomt, slik at jeg kan sette opp ei hytte her. Det er ikke gode nok snøforhold hjemme i Trøndelag. Det er egentlig litt krise og frustrerende.

Det sier Emil Iversen til Adresseavisen mens han er på samling sammen med resten av allorundlandslaget på Sjusjøen.