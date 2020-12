NM og Norgescup avgjør VM-uttaket: – Det har vel aldri skjedd i moderne tid

Norske langrennsløpere får knapt gå internasjonale konkurranser før ski-VM. Nå blir Norgescuprenn avgjørende for VM-uttak, men treneren har gitt klarsignal til noen likevel.

To av dem som har fått færre muligheter til å vise frem VM-form og som ennå er svært usikker på om de får være med til et VM på ski Oberstdorf. Foran Håvard Solås Taugbøl og Finn Hågen Krogh. Foto: Geir Olsen, NTB

17. des. 2020 13:40 Sist oppdatert nå nettopp

Johannes Høsflot Klæbo (hvis han vil), Hans Christer Holund, Sjur Røthe, Martin Johnsrud Sundby, Therese Johaug og Maiken Caspersen Falla er klare for VM i Oberstdorf i månedsskiftet februar/mars. Det er ikke glitrende resultater, med noen unntak selvfølgelig, i sesongen så langt som sender disse til VM. De er tittelforsvarere med friplass på distansene de vant under VM i Seefeld for snart to år siden.

Hvem som følger disse regjerende mestere, er derimot langt mer usikkert.

Sjelden har et VM-uttak vært mer uforutsigbart. Trenerne Ole Morten Iversen, Eirik Myhr Nossum, Arild Monsen og Eirik Myhr Nossum har et beskjedent grunnlag når de skal vurdere hvem som skal gå. Norsk hjemmesitting under verdenscup og Tour de Ski gjør det hele trøblete.

– Vi kan ende opp med at en mulig medaljevinner i VM blir sittende hjemme. Jeg tror likevel vi skal unngå at noen som burde ha vært i VM, blir forbigått, sier langrennssjef Espen Bjervig til Aftenposten.

Trener for herrelandslaget allround, Eirik Myhr Nossum, har allerede sagt til noen løpere at de kan begynne å tenke på VM. Men han har ikke fylt opp troppen og nå må han basere sitt VM-uttak på et tynt grunnlag. Foto: Geir Olsen, NTB

Samling i desember

Akkurat nå er norske langrennsløpere på samling rundt om i Sør-Norge hvor det er snø. De trener hardt nesten som om det skulle være oktober og ikke midt i en stri konkurranseperiode.

Nå kan et Norgescuprenn på Lygna bli avgjørende for om en norsk langrennsløper får billett til VM.

– Det har vel aldri skjedd i moderne tid, sier trener for allroundlandslaget for herrer, Eirik Myhr Nossum.

Norske langrennsløpere vil ikke konkurrere internasjonalt før tidligst i Lahti 23. og 24. januar. Deretter skal det gås verdenscup i Falun og Ulricehamn i Sverige.

Fakta Avgjørende renn Disse rennene blir avgjørende for uttaket av løpere til VM. Norgescup på Lygna, 8.–10. januar Sprint klassisk, 10/15 km fri og 15/30 km fellesstart klassisk NM i Trondheim, 16.–19. januar 15/30 km skiathlon, 10/15 km fristil, sprint klassisk Lahti 23. januar 15/30 km skiathlon Falun 31. januar Sprint klassisk Det arrangeres også verdenscup i Ulricehamn i Sverige 6. og 7. februar. Norge vil da ha tatt ut sitt VM-lag og sender en tropp med løpere som ikke er VM-uttatt. Vis mer

Vanligvis har norske trenere bestemt seg for store deler av VM-laget på dette tidspunktet av sesongen. Denne sesongen er grunnlaget for å gi klarsignal til VM allerede ikke helt til stede.

Lygna avgjørende

Nå må løperne prestere i Norgescup på Lygna mellom 8. og 10 januar. De beste norske langrennsløperne skulle denne januarhelgen vært i Val di Fiemme, gått finalen av Tour de Ski i monsterbakken og kjempet om verdenscuppoeng og anstendige pengepremier. I stedet blir det en slags VM-kvalik i grenseland mellom Hadeland og Toten.

Det skal gås to VM-distanser i dette rennet, sprint klassisk og 10/15 km fri teknikk.

– Det kan bli veldig avgjørende, sier Myhr Nossum

De som er nødt til å overbevise der, må virkelig overbevise. Enda viktigere blir det å imponere dem som har makt til å bestemme VM-uttaket i NM i Trondheim uken etter.

Noen vet mer

Men selv om Nossum har mange spørsmål rundt hvem han skal ha med i sin 12 mann store tropp til VM, så er han ikke helt blank.

– Jeg har i hvert fall noen klare tanker. Det er noen utøvere som har tatt vare på de sjansene som de har fått. Noen har fått et lite «heads up» på at dersom ting ser normalt ut fremover, så kan de forberede seg til VM.

– Så da er for eksempel Emil Iversen allerede klar?

– Ingenting er fastspikret ennå. De som har historien med seg og som til nå har gjort det veldig bra, har to elementer veldig godt på plass. Da er jeg ikke nervøs på å gi de som ligger an til VM-plass et lite signal om at de skal gå.

Sprinterne har kontroll

Mens Nossum sliter med manglende konkurranser, så mener sprinttrener Arild Monsen at han vil ha god nok oversikt til å ta ut sine sprinthåp. Johannes Høsflot Klæbo er både kvalifisert på forhånd og klart god nok. Men bak ham ligger det litt mer usikkerhet. Monsen skal bli kvitt den usikkerheten. VM-sprinten går i klassisk stil.

Johannes Høsflot Klæbo på Norgescuprennet på Sjusjøen tidligere i desember. Han vant og er allerede klar for sprinten i VM. Denne uken ga han signaler om at hans deltagelser er usikker. Han frykter pandemien og sykdom. Foto: Heiko Junge, NTB

– Det er klassisk sprint i Norgescupen på Lygna, i NM i Trondheim og i Falun på den siste januardagen. Det skulle holde. Jeg ville uansett situasjon ikke hatt særlig flere renn å basere et VM-uttak på, sier Monsen.

Denne uken er alle langrennslagene på samling. Allround herrer på Sjusjøen, sprinterne på Skeikampen og kvinnelandslaget på Mosetertoppen ved Hafjell.

Monsen bekrefter at det trenes hardt i en periode som vanligvis er pepret med konkurranser.

– Det trenes nesten som i den siste perioden før sesongstart for enkelte.

Klæbo-tvil

Norge har muligheter til å sende en tropp på 12 herreløpere til VM i Oberstdorf. Johannes Høsflot Klæbo er som tittelforsvarer i sprint allerede kvalifisert til en distanse i VM. Han kunne helt sikkert tenke seg å gå flere enn en distanse, men er nå i tvil om han i det hele tatt kommer til å stille i VM.

– Min første prioritet er å holde meg frisk, så kommer alt det andre i andre rekke. Hvis risikoen er altfor høy, må man sette seg ned og vurdere, men jeg håper og tror at vi skal finne en løsning som gjør at jeg stiller til start i VM. Det er jeg sikker på, sa Klæbo til TV 2 tidligere i uken.