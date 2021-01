Bolsjunov snakker ut etter episoden i Lahti: – Første og siste gang

Alexander Bolsjunov legger seg i hvert fall nesten flat etter den omstridte episoden i Lahti og hevder han frykter han ikke får gå VM i Oberstdorf.

IRRITERT: Alexander Bolsjunov var ikke fornøyd etter løpet i Lahti. Foto: Markku Ulander / Lehtikuva

– Det var mye høy spenning i kroppen og mye følelser i sving. Jeg opplevde at jeg ble sperret av finnen. Og selv om jeg skulle opplevde noe slikt en gang til, får du ikke se meg oppføre meg slik en gang til. Dette var første og siste gang, sier Alexander Bolsjunov i intervju med TV 2.

Den russiske langrennsløperen er i trøbbel etter at han mistet besinnelsen under herrestafetten i Lahti i helgen. Nå hevder han at «taklingen» på Jon Mäki var et uhell.

– Det var ikke meningen å kjøre ned finnen, jeg ville bare ha svar på hvorfor han stengte meg. Men da jeg skulle bremse så løsnet bindingen fra skien og da klarte jeg ikke å stoppe. Det tror jeg også vises på tv-bildene, sier Bolsjunov om denne hendelsen:

Russland ble diskvalifisert fra strafetten, men det finske skiforbundet kommer til å sende en klage til FIS ettersom de mener at Bolsjunov slipper for billig unna.

– Jeg aner ikke hva som skjer. Får jeg gå i Falun? Får jeg være med i VM i Oberstdorf? spør russeren.

Politianmeldt

Skipresident Jelena Välbe vil ikke gi Aleksandr Bolsjunov (24) noen ytterligere straff, men stafettdramaet søndag har nå endt hos politiet.

Det er en av Finlands største TV-kanaler MTV3 som skriver at politiet i Häme har mottatt henvendelser fra to personer som ønsker at saken skal etterforskes.

Kriminalkommissær Martti Hirvonen bekrefter overfor tv-kanalen at de har registrert saken.

– Det er svært uvanlig at det som skjer i en idrettskonkurranse blir rapportert som en forbrytelse. Men ellers er det ganske vanlig folk vil ha undersøkt ulike hendelser hvis de har mistanke om en forbrytelse, sier Hirvonen.

KLUSS: Alexander Bolsjunov ble irritert i spurtduell med Jon Mäki, fordi han mente finnen bytte spor for sent, og slo deretter etter Mäki med staven. Foto: Markku Ulander / Lehtikuva

Får refs

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum sammenlignet episoden med MMA.

– Jeg er sjokkert over det som skjer. Det hører ikke hjemme på noen som helst måte i langrenn, og det er langt over grensen for det vi kan tolerere, sa Myhr Nossum til VG

Emil Iversen har aldri sett noe lignende i skisporet.

– Det er ufint rett og slett ... pinlig. Det blir en tung dag for Russland i dag. De blir ydmyket både i løypa og ellers. Bolsjunov avslører seg veldig i dag, han må legge seg flat og jobbe med det der, sa Iversen, som også lørdag refset russerens atferd, til VG.