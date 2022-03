Raser mot OL-heltenes deltagelse på Putins propagandashow: – Provoserende

LILLEHAMMER (VG) Langløper Chris Jespersen (38) reagerer kraftig etter at Aleksandr Bolsjunov (25) og flere russiske OL-utøvere ble trukket frem før president Vladimir Putins (69) tale til folket.

PÅ SCENEN: Slik så det ut da de russiske OL-utøverne ble vist frem på Luzjniki stadion i Moskva. På scenen var: Dina og Arina Averina, Yevgeny Rylov, Aleksandr Bolsjunov, Jevgenija Tarasova, Vladimir Morozov, Viktorija Sinitsina, og Nikita Katsalapov. Person nummer to fra høyre er ikke identifisert.

– Det er ganske sykt det som skjer. Jeg ble forbannet da jeg så det rett og slett. Det viser vel at det er godt at de ikke fikk gå resten av sesongen. Det er provoserende å se, sier Jespersen til VG etter målgang i lørdagens Birkebeinerrenn.

Det var under fredagens jubileumsmarkering av anneksjonen av Krim-halvøya i 2014 at flere russiske OL-utøvere viste seg frem på scenen før Putins tale.

Blant dem var langrennsstjernen Aleksandr Bolsjunov, som tilsynelatende var den eneste utøveren uten bokstaven «Z» på brystet. «Z» har blitt et symbol på støtte til president Vladimir Putin under Russlands invasjon av Ukraina.

– Jeg blir oppgitt. Når man ser alle bildene som er, og uskyldige unger som blir rammet. Det er vondt å se, sier Jespersen.

FORBANNET: Chris Jespersen ble oppgitt da han så at de russiske OL-utøverne ble trukket frem før Putins tale. Her er Jespersen under sesongåpningen på Beitostølen i november.

Therese Johaug, som ble nummer to i Birkebeinerrennet, var heller ikke spesielt imponert over de russiske utøvernes deltagelse på fredagens jubileumsmarkering.

– Tydeligvis så styrer de sin greie borti der. Jeg føler bare med det som skjer i Ukraina, og folket som bor der. At de blir tatt fra landet sitt og må flykte er forferdelig, sier Johaug til VG.

Jespersen har lang fartstid i både verdenscup og langløp. Lørdag var han med tetgruppen de 54 kilometerne fra Rena til Birkebeineren Skistadion, men endte til slutt på 17.-plass.

Det var fem plasser bak Tord Asle Gjerdalen, som også hadde fått med seg at Bolsjunov og flere andre ble trukket frem før Putins tale.

– Jeg synes det Putin gjør er helt forkastelig. Han går til krig på et land og gjennom media klarer han å skape et bilde av virkeligheten for alle russere som er helt annet enn hvert fall hvordan vår vestlige verden ser på det. Han har klart å forvrenge det bildet gjennom media, og bruker sine nærmeste og sine profiler – som Bolsjunov, sier Gjerdalen til VG før han fortsetter:

– Hvor vidt Bolsjunov kunne tatt avstand til det, som mange russere prøver å gjøre, vet jeg ikke. Jeg tror de blir hardt straffet, så det er ganske lett for oss og sitte her og dømme ham nord og ned. Så kan man tenke seg selv, hvor tøff man selv hadde vært om man risikerte fengsel, og sikkert langt verre ting når man er en så profilert profil som Bolsjunov. Så jeg vil ikke kaste noe dømmende lys der, sier den tidligere landslagsløperen og bronsevinner på VM-femmila i Holmenkollen i 2011.

VIL IKKE DØMME: Tord Asle Gjerdalen prøver å sette seg i Bolsjunovs posisjon, og vet ikke hvor lett det er for den russiske skiløperen å ta avstand fra Putins handlinger.

Britiske BBC News var fredag ettermiddag ved Luzjniki stadion i Moskva, hvor de snakket med deltagere som hevdet at de jobber i det offentlige, og var blitt presset av arbeidsgivere til å dra på arrangementet.

– Jeg blir nok værende en liten stund, også skal jeg dra. Jeg tror ikke de fleste her støtter krigen, sa en mann som ikke ønsket å bli navngitt til kanalen.

Etter Russlands invasjon av Ukraina har russiske og hviterussiske utøvere og idrettslag blitt utestengt fra en rekke arrangementer.

Jespersen sliter med å se for seg at de russiske langrennsløperne skal komme tilbake og konkurrere i verdenscup og langløp etter fredagens propagandashow.

– Få de vekk. Når jeg ser sånne ting blir jeg bare så sur at det er vanskelig å tenke å se de igjen. Det er fjernt for meg. Når de velger å bli med på noe sånt, så da kan de bare holde seg der, sier Jespersen.

– Har du noe kontakt med russiske utøvere du har konkurrert mot tidligere?

– Nei. Jeg trodde (Ilja) Tsjernousov var en fin kar, men jeg sluttet å følge ham for noen dager siden. Det er skuffende, veldig skuffende.

Ilja Tsjernousov har både tatt VM- og OL-bronse for Russland, og i 2018 vant han langløpet Marcialonga. Forrige uke la han ut et bilde på Instagram med teksten «For sport. For fred», der han poserte sammen med Putin. Det skapte kraftige reaksjoner, og bildet har senere blitt slettet.

Ikke alle i det norske langrennsmiljøet ønsker å være like klokkeklare som Jespersen. Blant annet prøvde VG å få en kommentar fra langrennssjef Espen Bjervig fredag, men han ønsket ikke å si så mye rundt Bolsjunov og de andre utøvernes besøk på scenen før Putins tale.

– Det har jeg ingen kommentar til utover at langrenn tydelig har tatt avstand fra Russlands angrep på Ukraina, skriver Bjervig i en SMS til VG.

– Beklager. Har ikke lyst til å kommentere dette, skriver landslagsløper og OL-sølvvinner Pål Golberg i en SMS til VG.