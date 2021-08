Langrenn Toppidrettsveka Da Kalvå og Tønseth kom hjem fra Frankrike, gikk det galt Landslagsløper Anne Kjersti Kalvå og Didrik Tønseth ble syk kort tid etter høydeoppholdet i sommer. Anne Kjersti Kalvå reiser på et nytt høydeopphold allerede på førstkommende tirsdag. Denne gangen er det tre uker i Italia sammen med landslaget som står på menyen. Nå nettopp KNYKEN: – Helt greit. Det var litt som forventet. Det var landslagsløper Anne Kjersti Kalvås korte oppsummering etter femteplassen på en avsluttende skiatlonkonkurransen i Toppidrettsveka. Etter å ha droppet de to første konkurransedagene på Hitra og i Aure, var Lundamo-jenta på plass lørdag ettermiddag. Foran noen hundre tilskuere var hun med og preget konkurransen. Mot slutten stivnet 29-åringen og så både seieren og pallplassen glippe. Elena Rise Johnsen vant lørdagens konkurranse foran Johanna Hagström og Marte Skaanes. – Det er ikke så uvanlig at det kjennes bare sånn passe ut på denne tida av året. Jeg går ikke hjem og griner for det, sier hun. Les også TV 2 avslører Northug-planer Det er ikke mange ukene siden hun kom hjem fra en privat høydesamling i Font-Romeu i Frankrike. Der var hun sammen med kjæresten og skiprofil Didrik Tønseth og hans hjelper Einar Moxnes. Ble satt tilbake Før Kalvå dro, sa hun til Adresseavisen at hun var spent på hvordan kroppen ville respondere i høyden. Fra før av har hun ikke veldig mye erfaring med høydetrening. – Jeg syns det fungerte veldig bra der nede, og kroppen var ganske grei etterpå. Men da vi kom hjem, ble det en runde med matforgiftning. Da ble jeg satt litt tilbake. De siste ukene har det vært litt halvveis i treningsarbeidet. Men nå er jeg à jour, sier Kalvå. Marte Skaanes (til venstre), vinner Elena Rise Johnsen og Anne Kjersti Kalvå sammen etter målgang i Knyken.

Les også

29-åringen sier samboer Tønseth også ble dårlig, men at det gikk verst utover henne.

Da Kalvå konkurrerte i Oberstdorf-VM, ble Tønseth slått ut av matforgiftning. Nå har begge to vært gjennom en ny runde.

– Jeg aner ikke hvordan det skjedde, svarer Kalvå på spørsmål om hvordan hun og samboeren ble matforgiftet.

– Er du fornøyd med svarene du fikk fra høydeoppholdet?

– Både ja og nei. Det fungerte godt der nede, og jeg var veldig nøye med alt som var. I etterkant har det vært matforgiftning og en periode med litt for tøff trening. Men dette handler mest om læring for meg. Nå er jeg frisk og rask.

Allerede på tirsdag reiser Kalvå på et nytt høydeopphold. Denne gangen sammen med resten av landslaget i italienske Lavaze. Oppholdet vil vare i tre uker.

Kalvå var i Frankrike sammen med Einar Moxnes (til venstre) og kjæresten Didrik Tønseth.

– Sykt kaos

Marte Skaanes kom i mål som nummer tre på den 15 kilometer lange konkurransen. Hun ble nummer to sammenlagt i Toppidrettsveka. Elena Rise Johnsen, som vant skiatlon lørdag ettermiddag, tok også sammenlagtseieren.

– I dag var det et sykt kaos. Motbakkene var ikke lange nok til å få ei luke, mens utforkjøringene var såpass lange at lukene ble tettet med. engang. Derfor handlet det om å spare seg til spurten, men det skjønte jeg ikke før jeg hadde gått et par runder, oppsummerer hun til Adresseavisen etter løpet i Knyken.

Skaanes, som etter forrige sesong ble en del av rekruttlandslaget, sier alt tyder på at hun har utviklet seg som skiløper i sommer.

– Testene jeg har gjennomført viser at jeg er blitt enda bedre. Det har vært en solid treningssommer frem til nå.

– Hva skjer i ukene fremover for din del?

– Jeg skal trene mye i ro og mak. Ellers blir det noen samlinger sammen med rekruttlaget. Jeg trives veldig godt sammen med dem.

Varsler endringer og grep

Toppidrettsveka-sjef Daniel Myrmæl Helgestad er godt fornøyd med gjennomføringen av årets arrangement. 1. februar skrev Adresseavisen at Helgestad blir ny daglig leder for Toppidrettsveka og arrangørselskapet Norway Events AS. Årets utgave var hans første som sjef.

– Bortsett fra noe ruskete vær, har det vært bra i år. Men vi har noen utfordringer og ser på mulighetene for å utvide arrangementet. I ukene fremover skal vi sette oss ned og stake ut kursen videre, sier Helgestad, og viser blant annet til at mangelen på kvinnelige stjerner til start er en av utfordringene.