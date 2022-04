Nytt trener-nei: Ikke Norge-comeback for Nystad

Tidligere herrelandslagstrener Trond Nystad (51) sa nei takk da langrennssjef Espen Bjervig ringte og spurte om han kan være aktuell som ny landslagstrener for damene.

IKKE COMEBACK: Trond Nystad (t.v.) som landslagstrener under Tour de Ski i 2016. Her sammen med Petter Northug og Finn-Hågen Krogh i Val de Fiemme etter monsterbakken.

– Det er umulig for meg å reise over 200 døgn i året. Det er uaktuelt nå som jeg har to små barn, sier Trond Nystad til VG.

Han bor i Ramsau i Østerrike med kona Claudia Kunzel Nystad og dere to barn på fire og seks år.

Nystad overtok som landslagstrener for langrennsherrene etter VM i Oslo i 2011, og ga seg etter 2015/2016-sesongen.

Bjervig ringte ifølge Nystad for en drøy uke siden og spurte om han kunne tenke seg å søke på jobben som landslagstrener.

– Jeg sa nei, sier Nystad til VG.

VG skrev fredag at Bjervig kontaktet Johaugs personlige trener, Pål Gunnar Mikkelsplass, om jobben. Også han sa nei til å bli vurdert.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Bjervig om en kommentar om trenerjakten, men har foreløpig ikke fått svar.

Både Ola Vigen Hattestad og Ole Morten Iversen gir seg som damelandslagstrenere etter denne sesongen. I tillegg har Therese Johaug bestemt seg for å legge opp.

– Det blir ikke lett å finne nye trenere, de må være faglig dyktige, kunne skiidrett, de må ha sosiale antenne og de må kunne kommunisere bra med ski-Norge, utøvere og mediene. Det er et bredt arbeidsfelt. Det er over 200 reisedøgn i året, og det er begrenset med økonomi i det, sier Nystad som hadde rundt 250 reisedøgn i året da han var landslagstrener for herrene.

51-åringen legger til at det er hyggelig å bli kontaktet om jobben. Men han mener landslagstrenerjobben passer best for dem uten andre forpliktelser. Ola Vigen Hattestad oppga livet småbarnsfar til to, som en av hovedgrunnene til at han ga seg i jobben etter bare to år.

Nystad har også vært landslagstrener i Sveits og USA. Han tror skiforbundet kan tiltrekke seg flere trenere om de øker lønnen.

– Om man har besteforeldre i nærheten som kan være barnevakt, så er det vel mulig å få til. Men man får ikke nok i lønn som landslagstrener at man kan ansette folk til å hjelpe til hjemme, sier Nystad til VG og fortsetter:

– Det et hull på hjemmebane, det er der spagaten ligger. Det blir mye dårlig samvittighet.

Nystad var langrennskoordinator for det østerrikske skiforbundet fra 2016 til VM i Seefeld i 2019, men trakk seg da flere utøvere ble avslørt for bloddoping under mesterskapet på hjemmebane. Nå jobber han som konsulent og med ulike prosjekter i Ramsau.

Han utelukker ikke en landslagstrenerjobb i fremtiden.

– Men nå er det uaktuelt, sier Nystad.