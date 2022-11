Slik blir langrenn uten Therese Johaug

Therese Johaug (34) har byttet ut stavene med TV-mikrofonen. Og russerne er utestengt. Det betyr at kvinnelangrenn ikke blir som før. En ekspert tror de norske kan få mer enn nok med å komme på pallen.

NY ROLLE: Therese Johaug som NRK-ekspert på Beitostølen sist helg.

– Uten Johaug blir kvinnenes distanserenn mer åpne enn på lenge. Jeg tror vi får langt flere jevne renn enn før, med mange nasjoner og løpere involvert i seierskampen, sier NRK-kommentator Jann Post til VG.

TV 2-ekspert Petter S. Skinstad er helt enig:

– En sesong uten Johaug betyr et jevnere felt i dameklassen enn på mange, mange år. Her vil en fort ha en 12–13 løpere som kan vinne distanserenn hver gang de står på startstreken, og i mange renn kommer det til å bli både jevnt og veldig spennende. Det tror jeg mange vil sette pris på.

Her er navnene

Han trekker fram disse løperne:

– Uten Johaug vil Frida Karlsson, Ebba Andersson, Jonna Sundling, Linn Svahn, Krista Pärmäkoski, Kerttu Niskanen, Jessie Diggins, Rosie Brennan, Katharina Hennig, Victoria Carl, Teresa Stadlober, Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg alle være seierskandidater på sine beste dager, mot å ha vært pallkandidater tidligere.

– Selv uten russere vil man med andre ord ha en bredde i toppen man knapt har sett maken til, rett og slett fordi den overlegent beste distanseløperen ikke er på start lenger.

BEST: Anne Kjersti Kalvå ser ut til å være det største norske håpet i helgens verdenscupstart.

Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli ser også frem mot mer spenning:

– Kvinnelangrenn tror jeg kan bli mer interessant og spennende enn de foregående årene. Det blir lettere for flere nasjoner å hevde seg.

Svensk dominans

Løfaldli er usikker på hva de norske løperne kan klare:

– Jeg spår svensk dominans på kvinnesiden, der Norge vil få mer enn nok med å ta pallplasseringer. Mye vil avhenge av om Ingvild Flugstad Østberg finner tilbake til gammel form. Anne Kjersti Kalvå viste oppløftende takter på Beitostølen, men ellers er mye uvisst for de norske. Jeg tror det norske laget må ha tålmodighet. Samtidig vil kritiske spørsmål bli stilt relativt raskt om resultatene uteblir. Hvordan laget og ledelsen vil takle en slik situasjon blir en nøkkel.

Derimot blir det ganske annerledes på herresiden:

– Det er stor fare for at det blir et bortimot rent norsk mesterskap. Om Johannes Høsflot Klæbo holder seg skadefri, tipper jeg han vil dominere sesongen fra start til slutt. Åpningshelgen på Beitostølen tyder på at han absolutt er i rute formmessig. Jeg regner med han har atskillig mer å gå på. Omleggingen av poengsystemet i verdenscupen vil føre til at det sitter lengre inne å stå over renn, og dette kan nok påvirke Klæbo og de øvrige løpernes valg i løpet av sesongen. Vi får sannsynligvis bedre deltagelse i alle renn.

– Klæbo alene

– Hva vil dette bety for interessen for herrelangrenn?

– I Norge er den grunnleggende langrennsinteressen så stor at jeg tror engasjementet vil leve selv om resultatene varierer blant damene. For herrelangrenn er det annerledes. Jeg er redd interessen kan komme til å stupe internasjonalt om det blir norsk dominans fra A til Å, som ikke er usannsynlig. I Norge er det en utfordring å få opp flere store profiler på Klæbos nivå. For ti år siden hadde vi både Bjørgen, Northug og Johaug helt der oppe. Nå er Klæbo alene i denne klassen. Dette påvirker interessen nasjonalt negativt og er en utfordring for skiforbundet.

Fakta Slik gikk det i verdenscupen sist vinter Verdenscupen menn 2021–2022: 1. Johannes Høsflot Klæbo, Norge 1375. 2. Aleksandr Bolsjunov, Russland 878. 3. Iivo Niskanen, Finland 744. 4. Richard Jouve, Frankrike 614. 5. Erik Valnes, Norge 559. 6. Didrik Tønseth, Norge 527. Verdenscupen kvinner 2021–2022: 1. Natalja Neprjajeva, Russland 973. 2. Jessie Diggins, USA 793. 3. Ebba Andersson, Sverige 772. 4. Krista Pärmäkoski, Finland 763. 5. Therese Johaug, Norge 735. 6. Heidi Weng, Norge 704. Vis mer

Petter S. Skinstad er mer optimist:

– Verdenscupen og VM i langrenn kommer til å bli veldig interessant, i hvert fall i mine øyne. Damefeltet blir tettere enn på år og dag, og selv om russerne vil mange i herreklassen vil kortere distanser gjøre det jevnere og mer uforutsigbart også her.

– Hva betyr det at russerne er borte?

– Rent sportslig blir feltet preget av russernes fravær, ikke minst i herreklassen. Men krigføringen i Ukraina lar seg overhodet ikke kombinere med internasjonal deltagelse i idrett.

NRKs Jann Post frykter norsk dominans på herresiden:

– Fraværet av russiske løpere gi i overkant stor norsk dominans. Iivo Niskanen vil være der i klassisk. Men det blir fort mye rødt, hvitt og blått.

Fredag 25. november:

10.00: Langrenn, sprintprologer (Viaplay og NRK sport radio).

11.00: Kombinert, hopp, menn (Viaplay).

12.30: Langrenn, sprintfinaler (Viaplay og NRK sport radio).

15.00: Kombinert, langrenn, menn (Viaplay og NRK sport radio).

16.45: Hopp, kvalifisering, menn (Viaplay).

20.30: Alpint, utfor, menn (Viaplay).

Lørdag 26. november:

09.00: Hopp, menn (Viaplay og NRK sport radio).

11.00: Langrenn, 10 kilometer, kvinner (Viaplay og NRK sport radio).

12.30: Kombinert, hopp, menn (Viaplay og NRK sport radio).

13.30: Langrenn, 10 kilometer, menn (Viaplay og NRK sport radio).

15.20: Kombinert, langrenn, menn (Viaplay og NRK sport radio).

16.00: Alpint, storslalåm, kvinner, 1. omgang (Viaplay).

19.00: Alpint, storslalåm, kvinner, 2. omgang (Viaplay).

20.30: Alpint, super-G, menn (Viaplay).

Søndag 27. november:

09.00: Hopp, menn (Viaplay og NRK sport radio).

11.00: Kombinert, hopp, menn (Viaplay og NRK sport radio).

12.00: Langrenn, 20 kilometer jaktstart, kvinner (Viaplay og NRK sport radio).

13.30: Langrenn, 20 kilometer jaktstart, menn (Viaplay og NRK sport radio).

15.15: Kombinert, langrenn, menn (Viaplay og NRK sport radio).

16.15: Alpint, slalåm, kvinner, 1. omgang (Viaplay).

19.00: Alpint, slalåm, kvinner, 2. omgang (Viaplay).

20.30: Alpint, super-G, menn (Viaplay).