TRONDHEIM: Da Johannes Høsflot Klæbo sto med ti verdenscupseire i desember 2017, ble investeringsselskapet Jhk Holding AS etablert der Klæbo eier 100 prosent.

21 måneder senere har skistjernen 27 seire i verdenscupen og er langrennssportens superstjerne. Samtidig vokser businessen. Klæbo eier 100 prosent av aksjene i Jhk AS og 50 prosent av aksjene i Klæbo Media. De to selskapene omsatte for nesten 4,5 millioner kroner i 2018, mens holdingselskapet hadde 379 000 kroner i driftsinntekter.