Broren spår at Johaug kommer til å lide: – Fra 7000 meter blir det ille

– Jeg er i god form, men jeg kunne ha trent mer spesifikt med tanke på dette. Nå skal jeg holde beina høyt fram til torsdag, og så skal jeg manne meg opp til å gjøre mitt beste, sa hun etter økta, som hun gjennomførte sammen med broren Karstein.

Hun er ett av trekkplastrene i et veldig annerledes Bislett Games.

Bislett-general Steinar Hoen kunne fortelle at det blir 38 utøvere i aksjon på stevnet, og sammen med 12 trenere blir det akkurat kvoten på 50.

Lise Åserud / NTB Scanpix

En del av setene på Bislett stadion fylles opp med kunstige tilskuere i papp. Under tirsdagens økt satte Hoen seg mellom et par spesielt profilerte pappfigurer. De forestilte Karsten Warholm og hans trener Leif Olav Alnes.

«Lysharene» skal hjelpe utøverne som skal ut i sololøp, som Johaug på 10.000 meter og Karoline Bjerkeli Grøvdal på 3000 meter.

Johaug valgte rødt lys tirsdag, og forhåpentlig er ikke det et dårlig varsel.

Lise Åserud / NTB scanpix

Hun har realistiske forventninger til løpet, men gjorde det klart at hun er innstilt på å plage seg for å få til et godt løp.

– Fra 4000 meter kommer hun til å slite, og fra 7000 meter blir det ille, spådde Karstein Johaug overfor NTB før søsterens styrkeprøve på friidrettsbanen.