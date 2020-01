De siste årene har både miljø- og helseaspektet ved bruk av fluor i langrennssmurning havnet stadig mer i fokus. I november 2019 besluttet Det internasjonale skiforbundet å innføre et totalforbud mot produktet fra og med neste sesong.

iTromsø snakker med Heimdal, som jobber som smøresjef for Team Veidekke Nord-Norge, like etter at han har gått sonerenn på Kvaløya. Der deltok det far veteraner, en landslagsløper, til unge håpefulle i starten av sin karriere.