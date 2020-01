Landslagsmiljøet gleder seg over svekket Johaug-dominans: – Dette trengte kvinnelangrenn. Virkelig!

TOBLACH: Mellom frokost og lunsj på årets første dag fikk Therese Johaug bank av en lagvenninne. Hun kunne selv ikke huske når det sist skjedde.

Det var jo opplest og vedtatt at Therese Johaug knapt trengte å vise seg med ski i Mellom-Europa denne romjulen for å vinne årets store høydepunkt.

Nå er Tour de Ski mer enn halvveis avviklet, og hun er ikke suveren. Hun avsluttet 2019 med å vinne et renn med syv tiendedeler, og hun begynte altså året med å tape for Ingvild Flugstad Østberg. Tidligere i uken fortalte Johaug journalister at hun var forberedt på å tape også et distanserenn. De samme journalistene trodde knapt på det.

Første nyttårsdag skjedde det altså. To dager senere.

Fakta: Finalehelgen i Tour de Ski VAL DI FIEMME Fredag 3. januar: 10 km klassisk kvinner fellesstart, 15 km klassisk menn fellesstart Lørdag 4. januar: Sprint kvinner og menn, klassisk Søndag 5. januar: Finalen opp Monsterbakken Alpe Cermis. Den blir i år arrangert som en fellesstart mens den tidligere var organisert som en jaktstart hvor første mann eller kvinne på toppen var vinner av Tour de Ski

Greit med tap

Assistenttrener for det norske kvinnelaget, Geir Endre Rogn, gleder seg over at Johaug fikk sportslig juling, spesielt siden det var annen norsk løper som tuktet henne.

– Disse duellene vi har fått her i Tour de Ski, har jo vært helt utrolige. Det trengte kvinnelangrenn nå. Virkelig. Det er bra at Therese blir presset. Det mest gledelige er jo at hun blir slått når hun er i god form og leverer gode løp, sa Rogn etter at det norske oppgjøret var avgjort i Toblach.

Også dagens gladeste, Ingvild Flugstad Østberg, innser at variasjon og spenning er noe som idretten lever av.

– Viktig for sporten, er det ikke det dere bruker å si? spurte en smilende vinner det ventende pressekorpset.

Rune Petter Ness, Adresseavisen

Selv etter å ha gått gjennom et titall intervjuer før hun kom til skrivende norske journalister, var hun fortsatt litt overrasket over at hun i det hele tatt skulle stå øverst på pallen.

– Jeg skjønner jo at folk der hjemme synes det er bra at også andre vinner, men for meg er det ikke slik at det endelig var noen som slo Therese. Det er ikke det som jeg tenker på nå, sa hun etter løpet.

Hadde ventet dette

Astrid Uhrenholdt Jacobsen har hatt en god Tour de Ski så langt og var med i kampen om en pallplass på den 10 kilometer lange jaktstarten i Toblach. Hun er ikke overrasket over at skistjernen fra Dalsbygda ble slått. 32-åringen fra Oslo mener at det er mediene som har bygd opp Johaugs rykte som uslåelig.

– Vi som er utøvere har ikke kjent på det at hun skal være uslåelig, på samme måte som medier og kanskje folk flest. Hvis vi ser på alle parametere så er det ikke så rart at hun blir slått. Johaug er alltid tidlig i form, og hun er sterk i tøffe løyper som vi har tidlig i sesongen. Senere blir løypene mer varierte og andre løpere kommer i form.

Det som skulle være Johaugs parademarsj er, etter fire renn av Tour de Ski, fortsatt åpent. Johaug har en ledelse i sammendraget på 22 sekunder til Østberg og russiske Natalja Neprjajeva.

Riktig grep

Jacobsen mener at FIS faktisk har gjort noen riktige grep for å skape en mer spennende utgave av Tour de Ski. Denne sesongen er det blant annet slutt på bonussekunder på distanserenn.

– Jeg mener at det er det er dette som har vært hensikten med konkurransen. At man skal belønne ulike kvaliteter. De som er best i sprint skal få noe igjen for det. De som er best på distanse får jo mange sekunder i selve løpene, sier Jacobsen.

Hun er dermed totalt uenig med Therese Johaug, som var kritisk til at det nå var slutt på bonussekunder i distanserennene.

Østberg hadde ikke gått ett eneste skirenn før Tour de Ski. Hun fikk startnekt før sesongåpningen på Beitostølen. Hun fikk ikke godkjent helseattest av landslagets medisinske apparat, men før Tour de Ski gikk det i orden.

I halvannen måned hadde hun trent for seg selv hjemme på Gjøvik. Mest alene, men også litt sammen med sin bror Eivind. At hun skulle stå som vinner nå var nærmest en sjokkerende opplevelse.

Rune Petter Ness, Adresseavisen

– Jeg trodde ikke at jeg skulle være der allerede nå. Jeg skjønte det rett og slett ikke. Jeg vet nesten ikke hva jeg følte da jeg gikk over mål og var derfor behersket. Vanligvis bruker jeg å skrike slik at jeg blir flau av å se på det etterpå, sier hun.

Heidi Weng ble den tredje norske på pallen. I et durabelig spurtoppgjør slo hun Natalja Neprjajeva. Etterpå ble hun liggende lenge urørlig på snøen i målområdet. Da hun ble spurt om hva hun tenkte på da hun lå der svarte hun:

– Først tenkte jeg. «Nå må jeg gå siste etappe for Norge». Så tenkte jeg: «Jeg tror jeg var flink til å få frem foten.» Det har jeg ofte fått kritikk for. Til slutt tenkte jeg at det blir godt med hviledag.