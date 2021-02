Dyvik stiller spørsmål ved Kallas VM-plass: – Jeg har prestert bedre

Charlotte Kalla kapret en plass på det svenske VM-laget tross store problemer denne sesongen. Anna Dyvik mener hun er blitt forbigått.

VALGT OVER DYVIK: Charlotte Kalla (til venstre), her fotografert i Toblach 2019, fikk VM-plass over Anna Dyvik, her fotografert i Drammen. Foto: NTB

11. feb. 2021 16:48 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er kult for henne. Men jeg synes kanskje at jeg har prestert bedre enn henne i år. Jeg har hatt verre ryggproblemer enn det hun har hatt, sier Dyvik til Sportbladet.

Torsdag formiddag valgte det svenske trenerteamet ut sin tropp til det kommende verdensmesterskapet i Oberstdorf.

Til tross for stor usikkerhet rundt både form og forfatning, fant de plass til medaljegrossisten Charlotte Kalla. Anna Dyvik på ble på sin side veid og funnet for lett for VM-troppen.

Dyvik har blant annet en syvendeplass i klassisk sprint og 14. plass i 10 kilometer fellesstart i klassisk på CV-en denne sesongen.

– Jeg vet ikke (om hennes erfaring veier tungt). Men (Magnus) Ingesson og (Stefan) Thompson er hennes trenere. Jeg antar at de tror på henne.

Hun svarer kontant «nei» på spørsmål om hun opplever at de tror på henne.

Aftonbladet viser til at landslagstrenerne også er Kallas personlige trenere. 33-åringen, med totalt seks OL- og VM-gull, ble i Falun for snaue to uker siden rammet av nye ryggproblemer.

I tillegg har hun kjempet lenge for å komme tilbake etter å ha blitt smittet av coronaviruset i november. Så sent som Lahti-helgen i slutten av januar gjorde superveteranen sin verdenscupdebut for året.

– Jeg har alltid lagt ekstra fokus på mesterskapene og er takknemlig for at kroppen svarer bra på trening igjen, sier Kalla i en pressemelding i forbindelse med VM-uttaket.

Og hun står over det pågående sverigemesterskapet, der nettopp Dyvik tok gull på sprinten onsdag.

Kalla imponerte imidlertid med en syvendeplass i sesongens første distanserenn for hennes del i Lahti.

– Dels har hun en syvendeplass fra Lahti, og det er ett av de beste resultatene foruten de som har vært på pallen. Det er absolutt ikke dårlig. Hun hadde ryggproblemer i Falun, men det skal vi ikke vektlegge for mye. Hennes mesterskapsrutine er viktig for oss, med de unge jentene vi har med. Jeg tror det kan bety mye, sier landslagssjef Anders Byström til Aftonbladet på spørsmål om hvordan de fant plass til Kalla.

PS! Også Frida Karlsson er med i VM-troppen tross bekymringer rundt hennes form.