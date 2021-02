Takler sommerføret i Oberstdorf med «forbudt» smurning

OBERSTDORF: Langrennssjef Espen Bjervig innrømmer at det er et etisk dilemma. Norge takler vårføret i VM-byen med fluor under skiene.

Espen Bjervig på plass i Oberstdorf. Der må han slå fast at fluor må til for å takle den varme snøen. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Espen Bjervig står på langrennsstadion i Oberstdorf mens sola banker rødfarge i pannen. Han er heldigvis maskert. Det minker faren for solstikk.

– Slike forhold har jeg aldri opplevd på et langrenn, sier han.

Forholdene har allerede endret starttidspunktet for sprinten torsdag. Den vil få tidligere på dagen.

Samtidig blir det som egentlig skulle vært forbudt, en nødvendighet.

Egentlig skulle fluorsmurning være borte fra langrenn denne vinteren. Men et godt nok system for å teste om noen brukte den miljø- og helseskadelige smurningen, var ikke på plass. Dermed ble forbudet utsatt med en sesong. Det har vært fritt frem til å bruke fluor.

Alle nasjonene i ski-VM benytter seg av det. Men for Norge er ikke dette bare uproblematisk.

Norge var nemlig ett av landene som gikk foran i kampen for forbud.

– Vi skal ikke benekte at vi bruker fluor under skiene. Så lenge det nå er lovlig, ville vi vært sjanseløse på disse forholdene uten fluor. Dersom vi hadde stått her som moralens voktere og ikke brukt fluor, ville disse rennene i Oberstdorf blitt en selsom opplevelse for norske TV-seere, sier langrennssjef Espen Bjervig.

– Synes du det er problematisk?

– Vi kommer i et etisk dilemma. Skal vi være med her for å konkurrere, eller skal vi være moralsk perfekte. Akkurat her i VM er vi for å ta medaljer. Så får vi prøve å påvirke til større bærekraft på andre arenaer.

Det testes ski døgnet rundt i VM-løypene. Og under de absolutt fleste skipar er det smurning som skulle vært forbudt denne vinteren. Foto: Matthias Schrader / AP

Ekstrem vintervarme

Sola kommer tidlig opp over Nebelhorn i øst. Hele dagen skinner den nådeløst ned på snøen som går over fra nattefrosten kornsnø til slush. Ikke siden OL i Sotsji har løperne opplevd forhold mer som en god nordnorsk sommerdag når de skal ut for å kjempe om disse medaljene.

Det er nettopp et slikt føre med mye vann og møkkete snø at det – enn så lenge – ikke finnes noen miljøvennlig erstatning. Fluor er vannavstøtende og sørger for at smuss ikke fester seg på skiene.

Føret og været har vært den store snakkisen i VM-byen de siste dagene. Det har vært målt opp mot 20 varmegrader i VM-byen. Løypene tiner opp og blir bare en løs halvflytende masse. Utforkjøringen blir skummel der det samler seg mye slushsnø.

Johannes Høsflot Klæbo (t.v.) og Erik Valnes får ikke gjort så mye med føret i VM. Foto: Terje Pedersen, NTB

Tar det som det kommer

Rennstarten er flyttet frem til klokken 09.00 torsdag. De norske løperne lar seg uansett ikke påvirke.

– Det blir slitsomt for oss som skal gå, men sikkert sinnssykt artig å se på, sa Emil Iversen på pressekonferansen.

Han og resten av de norske sprintlandslaget nekter å gi inntrykk av at den plutselige forsommeren er et problem.

– Noe vi ikke kan gjøre noe med, sier Erik Valnes.

– Jeg har tro på at arrangørene fikser dette. I tillegg har vi verdens beste smøreteam, sa Maiken Caspersen Falla før hun skal ut å forsvarer tittelen.