Tilbudet som reddet karrieren: – Hadde lagt opp hvis ikke

Da Vilde Emilie Hjelmseth Golbergs klubbvenninner la skiene på hylla, ble Team Kollen avgjørende for hennes videre skisatsing.

Njård-løper Vilde Emilie Hjelmseth Golberg sier kombinasjonen av miljøet på skolen og i Team Kollen betød alt for at hun fortsatte som langrennsløper. Foto: Kristin Svorte

43 minutter siden

– For litt over 20 år siden hadde Oslo dårlige resultater i juniorklassene.

Styreleder for Team Kollen Hege Saastad sier de ikke tar all æren for at Oslo-området har dominert topplistene i juniorklassene de siste åra, men: