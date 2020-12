Norsk Tour-nei får kritikk: – Det dreper langrennssporten

Den sveitsiske skipresidenten liker dårlig at Norge trekker seg fra Tour de Ski. Markedssjefen i Det internasjonale skiforbundet synes den norske beslutningen er merkelig.

Målfoto etter at løperne har gjennomført finalen i Tour de Ski opp slalåmbakken i Cavalese. Nettopp Tour de Ski har vært ett av langrenns mest populære TV-produkter. Nå frykter markedssjefen i FIS at rennene som sørger for 40 prosent av omsetningen for langrenn skal miste sin styrke. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Det kom ikke som noen overraskelse. Tirsdag kveld var det klart: Norge tar koronakonsekvenser og trekker sitt lag fra Tour de Ski. Det har fått den sveitsiske kandidaten til presidentvervet i FIS, Urs Lehmann, til å tenne.

– Først går de inn for å kjøre verdenscupen som normalt, så trekker de seg fra konkurranser. Jeg har ingen forståelser for det. Det dreper langrennssporten, sier den tidligere toppalpinisten til det sveitsiske nyhetsbyrået CH Media.

Fakta Tour de Ski Slik arrangeres Tour de Ski uten norsk deltagelse: 1. nyttårsdag: Sprint fristil (Val Müstair) 2. januar: Fellesstart 10 og 15 km klassisk (Val Müstair) 3. januar: Jaktstart 10 og 15 km fristil (Val Müstair) 5. januar: Intervallstart 10 og 15 km fristil (Toblach) 6. januar: Jaktstart 10 og 15 km klassisk (Toblach) 8. januar: Fellesstart 10 og 15 km klassisk (Val di Fiemme) 9. januar: Sprint klassisk (Val di Fiemme) 10. januar: Klatring opp Monsterbakken (Val di Fiemme) Vis mer

Lehmann er lansert som kandidat til å ta over presidentvervet i Det internasjonale skiforbundet (FIS) etter Gian-Franco Kasper. Han er også president i det sveitsiske skiforbundet.

Nå tordner han mot norske langrennsledere. To rennsteder i Sveits mister attraktive langrennsløpere når nordmenn ikke blir med. Først i Davos til helgen, deretter i Val Müstair i åpningen av Tour de Ski på januars første dager.

Lehmann kaller den norske beslutningen for kortsynt.

Jürg Capol er markedssjef i FIS. Urs Lehmann er kandidat til å ta over som president i FIS. Han er svært kritisk til at Norge dropper ut av verdenscupen og Tour de Ski.

Frykter for pengene

Like bastant i sine uttalelser er ikke Jürg Capol. Han er markedssjef i FIS. Men han synes det er merkelig at Norge ikke kommer til verdenscup når andre norske utøvere er med i de fleste andre verdenscupene.

– Det er ingenting som er 100 prosent sikkert, men jeg mener at opplegget for smittevern er sikkert nok, sier han til Aftenposten.

Som markedssjef er han selvfølgelig også bekymret for hva det kommer til å bety for inntektene.

– Vi ser nok ikke noe inntektsbortfall på kort sikt. Skulle det bli et mønster at noen land ikke vil være med, får det betydning for inntektene på lengre sikt, sier Capol.

Den tidligere langrennsløperen fra Sveits frykter at en vinteridrett som sliter med å slå gjennom i Mellom-Europa, skal bli enda mindre attraktiv. Tour de Ski er også en stor inntektskilde for langrenn i FIS. Capol anslår at 40 prosent av omsetningen i verdenscupen langrenn kommer fra Tour de Ski.

Om å gjøre det riktige

Den norske langrennssjefen, Espen Bjervig, møter tvilen og kritikken utenfra med ro.

– Jeg har respekt for at folk er kritiske og kommer med motforestillinger. Men jeg står veldig godt i beslutningen som vi har tatt. Det er det som vi føler er riktig for oss i denne situasjonen, sier Bjervig til Aftenposten.

Han er nå mest opptatt av at de norske utøverne får godt gode renn i Norge og er best mulig forberedt til VM i Oberstdorf i månedsskiftet februar-mars.

– Vi prioriterer VM, og det kan godt hende at vi kommer til å gå verdenscup i Sverige og Finland før VM, sier Bjervig.