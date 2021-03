Avlyser NM i Granåsen

Det skriver Trondheim kommune i en pressemelding.

Johannes Høsflot Klæbo og de andre skistjernene får ikke gå NM del 2 i Granåsen neste uke. Foto: Richard Sagen

16. mars 2021 10:00 Sist oppdatert 16 minutter siden

NM del 2 i Granåsen er avlyst. Årsaken er faren for smittespredning, skriver kommunen i pressemeldingen.

Adresseavisen får opplyst at NM-arrangøren, Trondheim kommune og alle andre involverte parter hadde et møte tirsdag morgen, der det ble endelig bestemt at arrangementet blir avlyst.