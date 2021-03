Lekende lett norsk stafettgull – svensk fiasko

OBERSTDORF (VG) Heidi Weng er overrasket etter at Norge tok suverent VM-gull foran det russiske laget. De svenske storfavorittene var aldri med i medaljekampen og ble bare nummer seks.

4. mars 2021 14:08 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg tror egentlig ingen trodde at vi skulle klare det, men alle hadde en kjempedag og vi hadde kjempegode ski. Det var utrolig gøy å gå, sier Heidi Weng til VG.

Sverige falt av på første etappe, mens Tiril Udnes Weng og Heidi Weng stakk i front med russerne. På tredje etappe fikk Therese Johaug en stor luke, og Helene Marie Fossesholm sikret gullet trygt i land.

– Det var fantastisk artig å vinne. Det er noe spesielt å vinne med laget. Vi tapte i Seefeld, og det er utrolig moro å få revansje, sier Johaug til VG.

Verdens beste skiløper sier hun vil dele gullet med hele Norge.

– Det betyr fantastisk mye. Vi har ikke vært det sterkeste laget på papiret her nede, og Sverige var storfavoritter. Det er nok et bevis på at stafett er stafett, sier Johaug.

Udnes Weng åpnet strålende og vekslet i tet på sin første VM-stafett. Luken ned til Jonna Sundling, som trøblet med feste, var på 12,5 sekunder.

– Jeg er veldig glad, litt rørt og vanvittig stolt av det jentene gjør, sier landslagstrener Ole Morten Iversen til VG.

Mens Heidi Weng og russiske Julia Stupak dro fra i tet, ble den andre etappen en katastrofe for Charlotte Kalla med dårlige ski.

– Det er altså nesten ikke til å fatte at det går an å tabbe seg ut så mye, sier Thomas Alsgaard, VGTV-ekspert.

Til slutt vekslet Weng 2,6 sekunder foran Stupak. Kalla kom inn på 9. plass - vanvittige 1:39 minutt bak Norge.

– En gigantisk smøretabbe av Sverige. De har hverken feste eller glid, sa landslagsutøver Niklas Dyrhaug.

På tredje etappe dro VM-dronningen Johaug fra Tatiana Sorina. Hun sendte junior Helene Marie Fossesholm 20 sekunder ut foran Natalia Nepryaeva.

– Det er helt sykt. Jeg har sett for meg alt av scenarioer, men ikke at jeg skulle gå ut med en luke på 20 sekunder foran Russland, sier Fossesholm til NRK.

Og Fossesholm løste oppgaven med full kontroll og sikret gullet 27 sekunder foran Russland. Finske Krista Pärmäkoski spurtslo Jessica Diggins i kampen om bronsen.

Norge har vunnet fem av de siste seks VM-stafettene nå. Norge har vunnet 19 av de siste 20 stafettene i verdenscupen og VM, unntaket var under VM-stafetten i Seefeld da Sverige vant.

Totalt har de norske kvinnene tatt syv gull på VM-stafetter. Heidi Weng og Therese Johaug har vært med på fire av disse.

Johaug er oppe i 13 VM-gull nå og kopierer Petter Northug. Kun Marit Bjørgen (18) og Jelena Välbe (14) har flere.