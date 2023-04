Hans Christer Holund legger opp: – Har oppnådd mer enn jeg turte drømme om

Hans Christer Holund (34) legger opp som langrennsløper. 14 år etter verdenscupdebuten er han i mål. Nå vil han slippe til yngre løpere på landslaget.

KARRIERENS SISTE RENN: Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger (med ryggen til) etter femmila i Holmenkollen i mars. Krüger vant, mens Holund ble nummer to.





23.04.2023

Hans Christer Holund tok fire VM-gull i løpet av sin lange og sterke karriere, to på stafett og to individuelle.

34-åringens siste verdenscuprenn i karrieren ble 2. plass på femmila i Holmenkollen i mars, da Simen Hegstad Krüger vant.

Holund skriver i sosiale meder at det var et vanskelig valg å avslutte karrieren, men at med to små barn og andre prosjekter på gang, så er det riktig for ham.

– Så føles det riktig å slippe til andre, sultne utøvere som fortsatt kan legge ned jobben som kreves for å kjempe om VM medaljer på hjemmebane i 2025, skriver Holund.

Han debuterte i verdenscupen i Lahti for 14 år siden.

«Det føles som en evighet siden. Samtidig husker jeg hver minste detalj fra tidlig i karrieren. Hvor nervøs jeg pleide å bli før start. Hvor stolt jeg var over å bli tatt ut til verdenscupen, og hvor starstruck jeg ble av å se skistjernene i matsalen på hotellet. Det har vært en berg- og dalbane, men 12 år senere tok jeg VM gull på samme distanse, og jeg har oppnådd mer enn jeg turte å drømme om som barn», skriver han.

Holund kan se tilbake på en gullbelagt karriere. I Seefeld i 2019 tok han gullet på femmila, mens det også ble individuelt gull på 15 km fristil i Oberstdorf i 2021.

Han har også VM-gull i stafett fra 2021 og 2023, samt VM-bronse på 30 km med skibytte i 2021 og 15 km fristil i 2023.

I OL kan han vise til sølv fra stafetten i 2022 og bronse på 30 km med skibytte i 2018.