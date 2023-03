Klæbo langt nede mens lagkameratene jublet: – Håper han unner oss suksess

PLANICA (VG) På en norsk jubeldag under onsdagens 15 kilometer i VM, var Johannes Høsflot Klæbo (26) svært skuffet. VM-medaljen glapp for skistjernen med under et sekund. Det var han ikke fornøyd med.

Simen Hegstad Krüger tok gullet foran Harald Østberg Amundsen og Hans Christer Holund, og etterpå strålte trioen. Johannes Høsflot Klæbo var derimot sjeldent ordknapp i intervjuene etter at bronsen glapp med 0,9 sekund.

– Det er jo bare dårlig. Jeg er skuffet, selvsagt, sier en åpenbart skuffet Klæbo.

– Hva tenker du om at det blir fjerdeplass?

– Skuffet, selvfølgelig.

– Har du noen gang vært så skuffet før?

– Vi har tre nordmenn på pallen, så vi må være glad for lagresultatet. Men for min egen del så er det for dårlig.

Der Klæbo var skuffet, var det enorm glede hos de tre norske medaljevinnerne. Sølvvinner Harald Østberg Amundsen forstår at Klæbo var skuffet.

– Men hvis han får ut det han er god for, så er det sånn det er. Johannes er en vinnerskalle. Han går alltid for gull. Men i dag var det Simen som var sterkest, sier Amundsen.

Klæbo er vant til å vinne og står blant annet med 14 verdenscupseire bare denne sesongen. Årets VM i Planica har i tillegg til onsdagens fjerdeplass gitt gull i lagsprint og sprint, samt sølv på 30 km med skibytte.

Etter ti forsøk mangler han fortsatt distansegull i mesterskap. I Oberstdorf-VM i 2021 ble han disket fra gullet på femmila.

– Han er så sterk at jeg aner ikke hvordan jeg skal slå ham i mesterskap når jeg ser ham i verdenscupen. Og er det en som er tent på å slå oss andre fristilsgutta, så er det Johannes. Å kunne pisse på oss i dag hadde sikkert vært hans drøm, sier Amundsen.

– Men vi har vist at vi skøyter fort på en sånn distanse. Det er en «fair» fight hele veien. jeg håper også han unner oss suksess, fortsetter Amundsen.

Alt fra eksperter til lagkamerater roste Klæbo for utviklingen han har hatt på distanse, spesielt på 15 kilometer i fristil. Det skal i utgangspunktet være Klæbos «verste» distanse.

– Gullet i dag var det ingenting å gjøre noe med. Det var nærme en medalje, men det er slik det er, sier Klæbo om at distansegullet fortsatt mangler i samlingen.

– Hvorfor er du så skuffet? Du får mye skryt for løpsdisponering, avslutningen din. Enkelte hevder du nesten ikke har gjort et bedre skøyteløp.

– Fordi jeg samler ikke på fjerdeplasser.

Hans Christer Holund har følgende å si om Klæbos innsats i Planica-løypene:

– Han blir bedre og bedre år for år. Skrur du tiden to år tilbake, så hadde han ikke vært i nærheten av å kjempe om pallplass på 15 kilometer fristil. Jeg tipper han har blitt 35–40 sekunder bedre på denne øvelsen de siste årene.

– Han er jo fortsatt ung. Det å trene kapasitet tar tid. Jeg tror ikke det tar lang tid før han er «oppi der» og kjemper med Krüger om gull på denne øvelsen, sier Holund.

TV 2-ekspert etter Northug tror ikke Klæbo plages av at det individuelle mesterskapsgullet mangler.

– Men jeg tror han er fryktelig motivert og sulten på et individuelt gull. Det er derfor han er på start her, sier Northug.

– Siste mulighet for Johannes nå er femmila, og hvis han skulle ta den så vil alt det her være glemt, fortsetter Northug som selv tok syv gull på distanse i VM og OL i løpet av karrieren.

Fakta Klæbo på distanse i mesterskap: VM i Lahti 2017: 15 km klassisk: 15. plass OL i Pyeongchang 2018: 30 km med skibytte: 10. plass VM i Seefeld 2019: 30 km med skibytte: 30. plass VM i Oberstdorf 2021: 30 km med skibytte: 4. plass

50 km klassisk: Disket (var først over målstreken) OL i Beijing 2022: 30 km med skibytte: 40. plass

15 km klassisk: Bronse

30 km fri teknikk (kuttet ned 50 km): Fullførte ikke VM i Planica 2023: 30 km med skibytte: Sølv

15 km fri teknikk: 4. plass Totalt: 10 renn: ett sølv, én bronse og én disk fra gull. Vis mer

Viaplay-ekspert Martin Johnsrud Sundby har også tatt individuelt VM-gull på distanse, men tror ikke det er den mangelen Klæbo tenker mest på i dag.

– Jeg tror han er irritert på det lille sekundet som skiller. Hadde han tatt medalje så hadde han vært ekstremt fornøyd tror jeg. Det måtte han ha vært, for dette er en distanse han ikke har særlig god historikk på, sier Sundby til VG.

– Å komme ett sekund bak Holund i dag svir nok, men avslutningen hans var skinnsykt bra. Han angrer kanskje på at han ikke satte på turboen litt før, sier Sundby videre.