Advarer unge mot timejag i langrenn: – Tror vi har bommet en del

Langrennsutvalget som skulle finne svar på kvinne-nedturen, opplever at unge løpere trener mer – uten at nivået går opp.

TRO TJENER: Pål Gunnar Mikkelsplass var en av Therese Johaugs viktigste støttespillere. Her følger han skistjernen på en rulleskiøkt tilbake i 2020.

25 minutter siden

Pål Gunnar Mikkelsplass, som trente Therese Johaug med eventyrlig suksess i flere år, advarer unge mot å jage etter timer i treningen. Han frykter at utøvere blir påvirket av trender i treningen og ekstreme eksempler fra sosiale medier.

– Jeg tror vi har bommet en del på klubbnivå og i ulike ledd. Enkelte perioder er timejag inn, andre perioder er det masse intervaller som er inn. Jeg er ikke tilhenger av det ene eller andre, sier Mikkelsplass og kommer med råd:

– Tren jevnt over lang, lang tid – så får du resultater. I dagens verden er det lett å bli påvirket av sosiale medier, folk vil jo bare vise frem det som er rått og ekstremt.

Fakta Utvalget og medlemmene Langrennskomiteen i skiforbundet satte tidligere i år ned et utvalg som skulle se på forklaringer til både positive og negative trender i norsk damelangrenn og paralangrenn. Øyvind Sandbakk (NTNU-professor, jobbet på Olympiatoppen i en årrekke og sjef for Senter for toppidrettsforskning)

Guro Strøm Solli (tidl. skiløper, professor ved Nord Universitet, har forsket på Marit Bjørgens trening)

Berit Mogstad (aktiv skiløper og medlem av langrennskomiteen)

Therese Johaug (tidligere langrennsløper)

Bente Skari (tidligere langrennsløper)

Frank Heggebø/Liv Hemmestad (fagkonsulenter ved Olympiatoppen innen idrettscoaching)

Sindre Bergan (sportsdirektør Norges Toppidrettsgymnas)

Thomas Losnegård (fagansvarlig utholdenhet ved Olympiatoppen)

Espen Bjervig (langrennssjef Norges Skiforbund) De gjennomgikk følgende temaer med lupe: Organisering, kultur og ledelse

Treningsfilosofien fra ungdom til elitenivå

Den helhetlige oppfølgingen og tilretteleggingen

Det forebyggende helsearbeidet Vis mer

Langrennskomiteen satte ned et utvalg med Johaug for å lete etter svar på årsaker til nedturen for de norske kvinnene – og hvordan man kan gjøre forbedringer.

Rapporten arrow-outward-link , ledet av NTNU-professor Øyvind Sandbakk, mener noe av treningen til dagens juniorer (aldersklassen 17–21 år) strider med det de beste løperne har gjort tidligere.

«Det er en generell oppfatning om et økende «timejag» og at denne utviklingen har økt betydelig siste 10 årene. I antall treningstimer på juniornivå er det et avvik både mot Utviklingstrappas anbefalinger og det våre aller beste løpere, både på herre- og kvinnesiden, har gjort. Dette kan ikke forklares med at nivået er høyere enn tidligere, siden tester heller indikerer det motsatte», heter det i evalueringsrapporten arrow-outward-link .

Fakta Utvalgets overordnende anbefalinger Generelle anbefalinger: Utvalget anbefalte Skiforbundet å ansette en fagsjef/sportssjef. Det har allerede blitt lyst ut. Videreutvikling av landslagsmodellen:

*Tettere oppfølging i regionale treningsfellesskap

*Møteplasser for faglig samhandling/kunnskapsdeling

Strategi for økt mangfold av kjønn, lokalisering og kompetanseprofiler i fremtidens trener- og lederteam

Helhetlig og langsiktig plan for forebyggende helsearbeid på ulike utviklingstrinn For kvinnelangrenn: Utvikling og implementering av en felles verdibasert prestasjonskultur

*Styrket kvalitetssikring av treningsarbeidet på ulike nivå

*Tett helhetlig oppfølging i et langsiktig perspektiv

Implementering av oppdatert kunnskap om forebyggende helsearbeid og kvinnespesifikke temaer

Strategi for å få kvinner til å fortsette i satsingen lengre

*Tilrettelegging i forbindelse med studier, jobb, økonomi og forutsigbarhet/støtte rundt det å få barn i løpet av karrieren For paralangrenn: Utvikling og implementering av felles verdibasert prestasjonskultur

*Styrket kvalitetssikring av treningsarbeidet

*Tett helhetlig oppfølging i et langsiktig perspektiv

Inkludering av parautøvere i gode regionale treningsmiljøer som stimulerer de positive effektene dette kan gi både treningsmessig og sosialt

Videreutvikling av rekrutteringsstrategier i samarbeid med klubber, kretser og/eller skigymnas Les hele rapporten på Skiforbundets sider. arrow-outward-link Vis mer

Utviklingstrappen i langrenn arrow-outward-link sier det ikke finnes fasit på hvor mye unge utøvere skal trene, det viktigste er en fornuftig utvikling år til år. Noen er blitt gode gjennom å trene rundt 500 timer i året som juniorer, mens andre har over 800 timer årlig. Noen av de beste seniorene trener rundt 1000 timer i året.

Sandbakk-utvalget er også skeptiske til for lange økter med moderat hard trening, ofte kalt I3-trening I3-treningFra 82 til 87 prosent av makspuls, kan kalles middels hard trening. I3 er en treningsbelastning som ligger rett under terskel, som betyr den høyeste belastningen man kan ha, hvor det er likevekt mellom produksjon og eliminasjon av melkesyre. for unge langrennsløpere, som kan gå utover mengdetreningen.

Fakta Utviklingstrappen i langrenns anbefaling for juniorer Det finnes ingen fasit for hvor mye en unge utøvere skal trene og hvilken progresjon som er best. Det sentrale er å ha en fornuftig progresjon fra år til år slik man er i stand til å trene det som kreves når man passerer 25 år og toppen av karrieren nærmer seg. Noen av de som har blitt/er gode i dag har brukt junioralderen til komme seg opp på treningsmengder på 500 timer langrennstrening per år, mens andre igjen har passert 800 timer før de går ut av juniorperioden. Se hele utviklingstrappen i langrenn på Skiforbundets sider. arrow-outward-link Vis mer

«Det kan også virke som at fokuset på å ha stort «volum» på I3-økter I3-økterTypiske hardøkter for moderat trening («I3») innehar en dragtid på rundt 40-50 min (eksempelvis 5x7- 10 min). Kilde: Sandbakk-utvalget har økt og at dette kan føre til for lav kvalitet på gjennomføringen og/eller for stor belastning til å få nødvendig overskudd og effekt av treningen, spesielt hos yngre jenter samt gutter på lavere nivå», står det i rapporten.

Med forbehold om at han ikke har trent alle selv, mener Mikkelsplass at tidligere helter som Johaug, Ole Einar Bjørndalen, Gjermund Eggen og Oddvar Brå alle var opptatt av enkel, jevn trening.

NY GENERASJON: Marit Mikkesplass, en del av privatlaget Team Aker Dæhlie, er familiens nye skihåp. Her med far Pål Gunnar før NM for juniorer sist vinter.

– Det var ikke de som satte ting veldig på spissen. Det var god, gammeldags trening over mange år sammen med et supertalent til å trene over tid som førte Johaug til toppen. Det handler om å gjøre den daglige treningen i lange perioder, sier Mikkelsplass.

«Bromma-ekspressen» sier det er viktigere å trene utholdenhet enn spurtferdigheter.

– På klubb og i ulike ledd har det vært veldig mye fokus på spurt, sprint og hurtighet. Men jeg pleier litt flåsete å si «det er bedre å tape en spurt om en fjerdeplass, enn å vinne en spurt om en 25. plass». Har du ikke kapasitet, er du ikke med, sier Mikkelsplass.

Sandbakk-utvalget ser et stort behov for å samle trenere for unge seniorer for å diskutere og utvikle treningsfilosofi.

Det er veteranen Steinar Mundal enig i. Den tidligere landslagstreneren vil ha mer frem flere gode klubblag istedenfor privatlag – i håp om mer trygghet om en felles treningsfilosofi og enklere oppfølging fra Skiforbundet.

– Det blir rotete med alle disse privatlagene. Ski-Norge bør bli enige om en treningsfilosofi. Det er så mange gode løpere i de ulike privatlagene og målet må være å få dem på landslag. Jeg tror vi kunne fått et løft med felles treningsfilosofi, sier Mundal.

FULGTE NORTHUG: Steinar Mundal var blant annet landslagstrener for Petter Northug.

Han mener det viktige er mange timer over tid.

– Det viktigste er mye rolig trening for å bli gjennomtrent. Det er ikke noe snarvei. Så har skisporten endret seg litt med mange fellesstarter, som gjør at man trenger et taktskifte og spurtegenskaper, sier Mundal.

Skiforbundet har fulgt Sandbakk-utvalgets råd om å ansette en ny fagsjef. Håpet er å ha en person klar rundt sesongstart. Landslagskoordinator Ulf Morten Aune lover at den nye fagsjefen og forbundet skal gå nøye gjennom rapporten.

– Slike oppfatninger som at treningsvolumet har økt og gått utover verdifulle intervalløkter er viktige. Vi må sette oss ned med fagsjefen og se hvor skoen trykker. Det er veldig spennende med rapporten, og vi er glade for at det har blitt brukt kloke hoder med masse god erfaring til en grundig jobb. Vi må være like grundige på å behandle rapporten, sier Aune.