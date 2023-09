Jessie Diggins forteller om tilbakefall med spiseforstyrrelser

Skistjernen Jessie Diggins (32) forteller nå om at hun har fått et tilbakefall i sine spiseforstyrrelser.

VM-VINNER: Jessie Diggins jubler i Planica sist vinter. Vis mer

Publisert: 18.09.2023 09:50 Oppdatert: 18.09.2023 10:33

Det er i en video på Instagram at amerikaneren forteller åpent om sine problemer.

Diggins ble rammet av bulimi bulimiBulimi er en type spiseforstyrrelse som kjennetegnes av at man er overdrevent opptatt av å holde kontroll over kroppsvekten, med gjentatte episoder med kontrollsvikt og overspising (Store medisinske leksikon). i tenårene. Nå forteller hun hvordan hun i sommer har fått et tilbakefall - men søkte hjelp øyeblikkelig.

– Etter 12 gode år har jeg kjempet mot mine spiseforstyrrelser i sommer, sier hun i videoen.

– Jeg har det ganske mye bedre nå takket være det fantastiske helseteamet jeg har rundt meg, og som jeg kontaktet med en gang, men det føles viktig å dele dette, sier Diggins.

– For dette er ikke en perfekt historie om hvordan jeg har blitt frisk igjen. Det her er virkeligheten. Det er tøft, og det er rotete, og det er okay.

– I det virkelige liv er vi ikke perfekte, sier 32-åringen.

Diggins forteller at sommerens tilbakeslag ikke direkte handlet om mat eller trening, men mest om presset som hun setter på seg selv.

– Det var veldig tøft, sier hun i et intervju med People.

– Jeg sliter med å føle press for å være perfekt, og det meste av det er press jeg legger på meg selv. Mange forskjellige små påkjenninger ble stablet opp, fortsetter hun.

Amerikaneren har blitt en viktig stemme mot spiseforstyrrelser i langrenn. I et intervju med NRK i 2020 beskrev hun blant annet hvordan hun spydde opp maten og hvordan hun var veldig hard mot seg selv.

I NRK-intervjuet innrømmet hun at spiseforstyrrelsen ligger på lur, og er noe Diggins hele tiden må være oppmerksom på.

Har du spørsmål om spiseforstyrrelser, kan du kontakte ROS på telefon 948 17 818 eller Sunn Idrett på telefon 481 54 444.

– Det blir som at en alkoholiker sier at han er tørrlagt, ikke at han er helbredet. En del av meg må alltid passe på meg selv. Hvis jeg kommer i en stressende situasjon eller noe dramatisk skjer i livet, vil en del av hjernen min alltid si at «du vet hvordan vi kan håndtere dette stresset, du kan bruke symptomer», og jeg må kjempe imot det. Men det blir lettere og lettere for hvert år, sa hun den gang.

Jessie Diggins tok sist vinter USAs første individuelle VM-gull i langrenn da hun vant 10 km skøyting i Planica.

– Jeg har noe jeg vil dele med dere, selv om det ikke er lett, sier Diggins i videoen hun nå har lagt ut.

Hun forteller itll People at det var «hjerteskjærende» å fortelle om tilbakefallet til ektemannen, familien og vennene.

– Du har ikke lyst til å utsette de du elsker for slike bekymringer.

PS: Verdenscupen i langrenn starter i Ruka den 24. november.