Ingen grunn til å reise hjem ennå

Johannes Høsflot Klæbo vant igjen. Han er i form og i rute til OL-gull. I tillegg dundrer det sveitserfranc inn på kontoen.

Johannes Høsflot Klæbo foran og resten bak. Klæbo vant sin andre etappe i Tour de Ski og har los på trekvart million i premiepenger. Da er det ingen grunn til å reise hjem.

10 minutter siden

Han som truet med å reise hjem med minste antydning til rusk i maskineriet, fant ingen grunn til å gjøre alvor av trusselen om å reise hjem.

– Han er komplett, slo den gamle skihelten, nå Viasat-ekspert, Niklas Dyrhaug fast etter at Klæbo hadde vunnet den tredje etappen av Tour de Ski.

Da er det bare å ta det videre. 1. nyttårsdag fortsetter det hele i Oberstdorf med sprint. Han kan fort komme til å øke ledelsen etter rennet lørdag.

Det er OL som er det store hårete målet for Klæbo denne vinteren. Derfor antyder han at det ikke vil være noe problem å være kynisk, reise hjem og gi blaffen i avslutningen av Tour de Ski. Dersom det er det som skal til for å lykkes i Kina, er han villig til å ofre dette som er langrennssportens viktigste utstillingsvindu i Mellom-Europa.

Mye penger i potten

Og selv om han utad kun snakker om det sportslige, så har Tour de Ski også en aldri så liten økonomisk side som det ikke snakkes så mye om.

25-åringen fra Trondheim er langrennssportens store pengemaskin. Han har allerede denne sesongen vunnet rundt en halv million bare i premiepenger. Det er dobbelt så mye som neste på listen. For hver eneste enkeltseier i Tour de Ski vinner han 3000 sveitserfranc, rundt 25.000 kroner.

Og på toppen av monsterbakken i Cavalese venter den virkelig store pengepremien. Sammenlagtvinneren stikker av med hele 750.000 kroner. Det er mye penger for de aller fleste langrennsløpere i verden. Men Johannes Høsflot Klæbo er fortsatt villig til å ofre en slip premie.

Klæbo har virket bunnsolid helt fra første stavtak. Trønderen hadde ikke lagt særlig vekt på høydetrening før denne sesongen. Men i år har han vært bestemt på å gjøre alt riktig. Julen ble feiret i høyden. Ikke for å være klar til Tour de Ski, men som en del av opplegget for å kunne prestere best mulig i Beijing-OL hvor konkurransene går i 1700 meters høyde.

– Jeg føler jeg gjør ting riktig og kroppen spiller på lag. Det er et godt tegn, sa han etter seieren i Oberstdorf på nyttårsaften.

Røthe i siste liten

Dermed kan trusselen om å reise hjem som kom etter 2. etappe av Tour de Ski i Lenzerheide, bli med bare det – en trussel.

Klæbo vant foran Aleksandr Bolsjunov med Sjur Røthe på tredjeplass. Det var et resultat som Røthe trengte. VM-vinneren på femmilen i Seefeld i 2019 var ikke tatt ut til OL i Beijing. Han måtte presterer i dag.

– Jeg snakket med de andre før start, og sa at det ikke er ofte jeg blir så nervøs. Det er først og fremst stafetter, men i dag var jeg nervøs, sa han til VG etter rennet.

Da var det en tydelig lettet vossing som kunne konstatere at han var et skritt nærmere den siste ledige plassen i den åtte mann store OL-troppen.

Tønseth & co. misset

For de andre norske som måtte vise seg frem i kampen om en OL-plass ble det en middels dag på jobben. Didrik Tønseth er så godt som ute av kampen etter en 19. plass. Harald Østberg Amundsen som tok VM-bronse i de samme løypene tidligere i år, var heller ikke i slag. Han ble nummer 43.

Emil Iversen, som er forhåndsuttatt, sliter fortsatt med å finne ut av det. Men en 17. plass er en slags fremgang. Iversen mente etter det elendige løpet i Lenzerheide at han skulle dra hjem, kjøpe en flaske vodka på taxfree og feire nyttår sammen med gjengen hjemme i Meråker.

Det ble ikke noe av det. Nå fortsetter han Tour de Ski med sprintkvalifisering på morgenkvisten 1. nyttårsdag i Oberstdorf.