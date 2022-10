Kritisk Välbe nekter å prate om Stepanova

Den russiske skipresidenten Jelena Välbe er tydelig irritert på Veronika Stepanovas eksponering i medier.

ISFRONT: Mellom den russiske skiløperen Veronika Stepanova og skipresidenten Jelena Välbe

Nå nettopp

VG skrev nylig om hvordan stjerneløperen Stepanova stadig ytrer seg politisk i arrow-outward-link både tradisjonelle medier og sosiale medier. Hun har blant annet en egen spalte i det russiske medie MatchTV.

Den mektigste skipresidenten Jelena Välbe har tidligere gjort det klart at hun synes svært lite om at Stepanova bruker så mye tid på medier. Välbe er bekymret for at det går utover trening og konkurranser.

Etter OL i Beijing, hvor Stepanova gikk Russland inn til gull på stafetten, sa Välbe at 21-åringen led av stjernefeber. arrow-outward-link

Da den russiske nettavisen Sport24 nylig pekte på at Stepanova ytrer seg bare mer og mer, svarer Välbe oppgitt.

Les også Den russiske skistjernens angrep og provokasjoner: – Typisk propaganda

– Jeg vil ikke engang diskutere det. Jeg vil ikke snakke om Dmitrij Guberniev Dmitrij Guberniev kjent TV-profil i Russland, som kommenterer både langrenn og skiskyting. (TV-profil) eller Stepanova. Jeg vil ikke kommentere disse to personene i noen intervjuer, gjør Välbe klinkende klart.

– Jeg vil gjerne snakke om de andre utøverne våre. Vi har mange verdige gutter og jenter, sier Välbe videre.

Fakta Veronika Stepanova Russisk skiløper

21 år fra Kamtsjatka, øst i Russland

Hun gikk ankeretappen da Russland vant OL-stafetten sist vinter. På sprinten ble hun nummer 7

Hun har gått seks renn i verdenscupen, med en 10. plass som beste resultat

Hun har flere medaljer fra juniormesterskap Vis mer

Stepanova har de siste dagene lagt ut flere kritiske Instagram-innlegg om Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS) og vestlige medier, etter at det ble besluttet at russere og belarusere blir utestengt den kommende sesongen. Men hun har ikke kommentert Välbes siste utsagn.

Tidligere i år gjorde Stepanova det klart at hun ikke ville gå inn i en offentlig debatt med ledelsen.

– Jeg føler meg ikke skyldig, men jeg vil analysere og ta hensyn til kritikken, sa Stepanova.

RETT FØR KRIGEN: 12. februar gikk inn Russland til OL-gull på langrennsstafetten. 24. februar startet Russland krig i Ukraina, og russerne brøt den olympiske fred for tredje gang på tolv år. Fra venstre Julia Stupak, Natalia Neprjaeva, Tatiana Sorina og Veronika Stepanova.

Den russiske juniorverdensmesteren Daria Neprjaeva (21 år, lillesøster av Natalia som vant verdenscupen sammenlagt sist sesong) skjønner ikke hvorfor Stepanova får kritikk.

– Jeg tror ikke det plager henne. Det er ikke sånn at hun går og skriver mens hun skal trene. Dette gjør hun på fritiden. Jeg bruker også telefonen da, forskjellen er bare at Veronika skriver et innlegg, mens jeg bare er på sosiale medier, sier Neprjaeva til Sport Express.

MISLIKT AV VÄLBE: TV-profilen Dmitry Guberniev til høyre under Russlands feiring av stafettgullet i skiskyting-VM i 2017.

Den andre personen Välbe nekter å prate om er TV-kjendisen Dmitrij Guberniev. Han ledet et propagandashow med rundt 100.000 tilskuere i regi av Vladimir Putin i mars. Guberniev kommenterer skiskyting og langrenn for russisk TV, og er kjent for å alltid være kritisk til Välbe.