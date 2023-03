Dyrhaug om Fossesholm: – Forsvarer ikke en plass på landslaget

Nær halvparten av damelandslaget har svake resultater i verdenscupen over både ett og to år. På samme tid har en rekke profiler utenfor landslaget levert knallsterkt. Ekspert spår store utskiftninger.

HAR SLITT STORT: Helene Marie Fossesholm, her under ski-NM på Gjøvik i januar, der hun tok bronse på 10 kilometer fristil.

17.03.2023 12:22

Dyrhaug tar imidlertid ett forbehold: Det går an for de utsatte utøverne å overbevise landslagsledelsen de siste rennhelgene om at de fortjener fornyet tillit før laget skal tas ut til våren.

– Men det ligger an til store utskiftninger, det tror jeg. Det er knallhard kamp om plassene, sier han.

Det gjenstår fem individuelle renn i verdenscupen før utøverne tar ferie.

Allerede denne helgen er det en distanse og en sprint i Falun.

Neste uke venter verdenscupsprint i Estland

Verdenscupen sirkuset avsluttes i finske Lahti med både sprint og en lengre distanse

– Det har historien vist tidligere. At det ligger åpenbart muligheter for de som har kniven på strupen å virkelig vise at de fortjener å beholde plassen. Men de har dårlig tid.

TETT PÅ: Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug, her avbildet under Tour de Ski.

Fakta Fem landslagsløpere sliter stort: Etter to år på landslaget: Ane Appelkvist Stenseth: Har 19 verdenscupstarter de siste to sesongene, hvorav 16 av dem i sprint. Har fire topp ti-plasseringer og bokført med én sprintfinale. Anna Svendsen: Har 20 verdenscupstarter siste to sesongene, hvorav 11 er i sprint. Har vært topp ii to ganger i verdenscup og én gang i VM i Planica. Har ingen sprintfinaler. Helene Marie Fossesholm: Gikk på en skikkelig treningssmell høsten 2021, like før sesongstarten. Det har preget de to siste sesongene til Fossesholm. I denne perioden har hun 13 verdenscupstarter, står bokført to topp ti-plasseringer, men har ikke klart å komme på pallen. Etter ett år på landslaget: Julie Myhre: Fått ti verdenscupstarter 2022/2023-sesongen, hvorav syv i sprint. Står notert med én topp ti-plassering, ingen sprintfinaler. Marte Skaanes: Fått store deler av sesongen spolert av corona og opptreningen etter dette. Har kun gått ett verdenscuprenn i hennes første sesong på landslaget der hun endte på 23. plass under femmila i Kollen. Vis mer

I dag består damelandslaget av 11 utøvere. Tvillingene Tiril og Lotta Udnes Weng, Anne Kjersti Kalvå, Heidi Weng, Mathilde Myhrvold og sist med seier under Kollen-femmila, Ragnhild Haga, er sikre kort på neste års landslag, mener Dyrhaug.

Men fem navn har ingen pallplasseringer å vise til.

Ane Appelkvist Stenseth, Anna Svendsen, Helene Marie Fossesholm, Julie Myhre og Marte Skaanes har henholdsvis to og ett år på landslaget, men ikke fått det til.

Samtidig er Ingvild Flugstad Østberg, Astrid Øyre Slind og Kristine Stavås Skistad garantert å få tilbud om landslagsplass, mener Dyrhaug, som også synes VM-debutanten Silje Theodorsen og stortalentet Maria Hartz Melling bør være høyaktuelle.

Fakta Disse utøverne i privat-, klubb- og regionlag banker på landslagsdøren: Kristine Stavås Skistad: Konnerud-løperen står med to seire i verdenscupen og NM-gull i sprint denne sesongen. Ble Norges beste under sprintfinalen i VM i Planica. Ingvild Flugstad Østberg: Startet sesongen utenfor landslag, men kom seg raskt inn. Har 11 individuelle starter i verdenscup og VM denne sesongen. Står notert med en andreplass fra verdenscupen i Davos som sin beste resultat. Utover dette har hun ytterligere én pallplass og to fjerdeplasser på det øverste nivået. Astrid Øyre Slind: Team Aker Dæhlie-løperen sjokkerte de fleste ved å ta bronse på 15 kilometer med skibytte i VM. Har vært sterk hver gang hun har fått sjansen i lengre løp i verdenscupen og har klart å havne på pallen to ganger. Silje Theodorsen: Er til daglig en del av regionlaget i Nord-Norge. Har imidlertid fått mange sjanser på det øverste nivået denne sesongen. Har fått gå 17 verdenscuprenn der en sjetteplass er hennes beste plassering. Ble belønnet med VM-plass og tillit både på 15 kilometer med skibytte og 10 kilometer fristil, de rhun ble henholdsvis nummer 12 og 24. Maria Hartz Melling: 20-åringen er en del av rekruttlandslaget. Regnes for å være et stort talent. Har fått sjansen i seks verdenscupsprinter i år. Har ennå til gode å komme til en finale, men står notert med to topp ti-plasseringer. Vis mer

Viaplays ekspert uttrykker noe usikkerhet til om Slind og Skistad ønsker en landslagsplass, men VG ber ham ta utgangspunkt i at de begge er aktuelle.

– Fossesholm har alderen på sin side, og ett enormt toppnivå som kan redde henne. Men basert på det hun selv har gjort de to siste sesongene og med tanke på det gjengen utenfor landslag har levert forsvarer hun ikke en landslagsplass.

– I situasjonen hun er i tenker jeg derfor det er bedre for henne å gjøre som Skistad, Flugstad Østberg og flere av herreløperne. Å stå utenfor landslag, finne tilbake til seg selv og slå litt nedenfra.

STÅR OVERFOR TØFFE VALG: Damelandslagstrenerne Sjur Ole Svarstad og Stig Rune Kveen, her avbildet under VM i Planica.

– Men Stenseth og Svendsen, de vet hva som står på spill her de siste helgene. Jeg tror Svendsen blir vraket med mindre hun slår seg inn på pallen. Anna er best i klassisk sprint, i VM i Trondheim om to år er det sprint i fristil. Derfor tror jeg hun blir vraket til slutt.

Når det gjelder Skaanes og Myhre er ikke Dyrhaug like bombastisk. De to har vært på landslaget bare én sesong og Viaplay-eksperten minner om at Skiforbundet har hatt en politikk der utøvere får to år på landslaget – nærmest uansett.

– Men med så mange som banker på døren, er det ikke tvil om at de trenger å vise seg frem skikkelig på slutten av sesongen, de også, sier Dyrhaug.

Landslagstrener Sjur Ole Svarstad har ikke vært tilgjengelig for en kommentar, men svarte på nettopp denne problemstillingen under VM i Planica.

– Vi visste da vi begynte i sommer og de beste enerne hadde gitt seg, at det kom til å bli jevnt om plassene til verdenscupen og at vi kom til å bruke utøvere fra både elitelag og andre team. Det er mange om beinet for å komme inn på laget neste sesong – og det er bare bra.