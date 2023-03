Mener ledelsen bommer etter Holund-uttak til VM-stafetten

PLANICA (VG) Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug forstår ikke at landslagsledelsen fant plass til Hans Christer Holund (34) på Norges lag til fredagens VM-stafett i langrenn.

BEGGE FIKK PLASS: Simen Hegstad Krüger (t.v.) og Hans Christer Holund (t.h.) går fredagens VM-stafett. Her etter gullet og bronsen på onsdagens 15 km fri teknikk.











02.03.2023 16:12 Oppdatert 02.03.2023 16:59

Holund går den første etappen, og får med seg følgende på det norske laget i riktig rekkefølge: Pål Golberg, Simen Hegstad Krüger og Johannes Høsflot Klæbo.

– I mine øyne er det et feil valg, sier Niklas Dyrhaug til VG om at landslagsledelsen har funnet plass til Holund på laget.

Det baserer han på klassiskresultatene denne sesongen.

– Det er sånn med alle uttak. Det er lett å argumentere for det, samtidig som mot det. Sånn som resultatene er for tiden, så er det fryktelig tett. Det er våre vurderinger oppi det her, og det er vanskelige vurderinger. Det er ikke alltid ren matte heller, sier distansetrener Eirik Myhr Nossum til VG konfrontert med kritikken til Dyrhaug.

– Vi diskuterte mye i går. Mye frem og tilbake. Til slutt landet vi i felleskap på ham, sier han om valget av Holund.

Holund er fersk bronsevinner på 15 kilometer fristil, men på stafetten skal han gå en klassisketappe. Dyrhaug er klokkeklar på at de da burde landet på andre utøvere.

Lyn-løperen har en syvendeplass som sitt beste klassiskresultat denne sesongen. Dyrhaug mener Didrik Tønseth – foreløpig ubenyttet reserve i VM – kan skilte med langt bedre resultater enn Holund. Hele fem ganger har Tønseth vært bedre enn Holund.

Dyrhaug mener også Sjur Røthe totalt sett har bedre klassiskresultater å vise til.

– Hans Christer er en mesterskapsløper. Men det må være en form for rettferdighet i dette, sier Viaplay-eksperten.

Myhr Nossum peker på prestasjonene i VM som grunnen til at Holund er valgt på laget foran Tønseth.

– Det er flere som har grunn til å være skuffet, synes jeg. Det er feil å si at det er et hotell nedi her som er fullt av skuffede folk, men det er absolutt folk som har grunn til å være skuffet. Når du har sånne resultater som mange har ... Senest i forrige VM hadde Simen Krüger to sølv og ble vraket der, og det er ikke noe unntak her, sier landslagstreneren.

– Holund har syvendeplass i klassisk som best denne sesongen. Er han den beste man har til en etappe i klassisk?

– Det er den vi har landet på her. All den tid man bruker litt det som skjer her, og litt det som har skjedd før. Vi ser på hva vi tror om løypen og så videre. Så legger man alt det oppi en smeltedigel, for å si det sånn.

– Tønseth har fem bedre klassiskløp enn Holund denne sesongen. Hvorfor vippes han da ut?

– Én av dem har kommet i gang med mesterskapet, hvis du tenker på de to. Det blir kanskje tungen på vektskålen her, da, fortsetter Myhr Nossum.

Harald Østberg Amundsen tok sølv på onsdagens 15-kilometer – foran Holund. Det holdt ikke til å få gå en etappe.

Like før Norge presenterte sitt lag, gjorde svenskene det samme. Sverige sitt lag går i følgende rekkefølge fredag: Johan Häggström, Jens Burman, William Poromaa og Calle Halfvarsson.

– Vi er heldig som har verdens beste skiløper på sisteetappe, som har flere strenger å spille på. Jeg er glad vi ha Johannes Klæbo på sisteetappe enn Calle Halfvarsson, sier Myhr Nossum.