Klæbo seiret igjen etter intens spurt – svensk storeslem hos kvinnene

Johannes Høsflot Klæbo tok sin 11. verdenscupseier denne sesongen da han vant sprinten i Livigno. Blant kvinnene var det svensk totaldominans.

21.01.2023 14:52 Oppdatert 21.01.2023 15:13

Det er Klæbos sjette sprintseier denne sesongen. Franske Richard Jouve ga trønderen knalltøff kamp til siste stavtak, men Klæbo vant til slutt. Dermed var Klæbos 60. verdenscupseier i boks.

26-åringen valgte å stå over torsdagens sprint i NM for å spare krefter til verdenscupen. Kanskje var det dét som gjorde at han holdt unna for Jouve.

– Jouve var sterk. Jeg følte at han var sterk i semien. Det var et seigt oppløp, men heldigvis holdt jeg unna. Jeg følte jeg klarte å holde trøkket oppe hele veien, sier Klæbo til Viaplay.

Oppløpet til løypen i Livigno var en skikkelig kraftanstrengelse. Selv beskriver Klæbo det som noe «helt annet enn det vanlige».

– Normalt sett er det 150–200 meters oppløp, her har du kanskje 550 meter. Når du kommer i bunnen og ser opp så har du jo lyst til å legge deg ned og skrike. De har fått til noe bra her, skryter Klæbo.

Pål Golberg var det andre norske bidraget i herrenes finale. Han måtte nøye seg med en fjerdeplass.

I finalen på kvinnesiden var fire av seks finalister svensker. Der ble det til slutt trippelt svensk, med Jonna Sundling som seierskvinne foran Maja Dahlqvist og Emma Ribom.

Mens Klæbo valgte å stå over sprinten i NM, var Erik Valnes blant de som «doblet». 26-åringen tok gull på sprinten i NM på torsdag. Deretter reiste han til Italia for å prøve seg på lørdagens sprint.

Han karret seg videre fra prologen med en 29. plass, men ble nummer fem i sitt kvartfinaleheat, der Klæbo og Even Northug tok seg videre. Dermed var Valnes ute av dansen.

– Jeg går som en dust. Det er bare dumt, sier Valnes til Viaplay. Han ble så spurt om sine tanker om laguttaket til søndagens lagsprint.

– Det driter jeg i akkurat nå, svarer den ferske NM-vinneren.

Klæbo sier at de må ta en prat på kammerset hva gjelder hans deltagelse på søndag.

– Jeg har selvfølgelig lyst til å gå, men spørsmålet er om det er smart med tanke på neste helg. Jeg sa til Arild (Monsen) at jeg skulle se hvordan kroppen føltes i dag. Jeg regner med at han vil at jeg skal gå, sier Klæbo. Monsen bekrefter overfor Viaplay at Golberg ikke stiller.

Northug, som ble nummer to i NM, måtte gi tapt i semifinalen.

– Jeg gruer meg, sier Northug til Viaplay om lagsprinten.

På kvinnesiden valgte flere av Norges sterkeste kort å prioritere NM. Ane Appelkvist Stenseth stilte imidlertid i Livigno, men det norske håpet røk allerede i prologen etter et fall.

Julie Myhre, Hanne Wilberg Rofstad, Hedda Østberg Amundsen, Elena Rise Johnsen og Maria Hartz Melling tok seg til kvartfinalene.

Bare Melling klarte å ta seg videre til semien. Der kom hun på tredjeplass i sitt heat, men tiden var ikke god nok til å gå til finalen.