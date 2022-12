Andersson smittet av covid - Valnes får sjansen etter helsvart dag

Svenske Ebba Andersson (25) har fått covid, mens flere andre profiler står over verdenscupen på Beitostølen neste helg. Erik Valnes (26) gir det derimot et forsøk – selv om han ble nummer 59 og hadde det han omtaler som en «svart dag» sist søndag.

HADDE DET TUNGT: Erik Valnes, her sammen med Johannes Høsflot Klæbo under verdenscupsprinten på Lillehammer sist lørdag.

Mikal Emil Aaserud, VG

5. des. 2022 14:15 Sist oppdatert nå nettopp

Det svenske skiforbundet bekrefter i en pressemelding mandag at Andersson mister renn etter å ha testet positivt for coronavirus. Meldingen kommer dagen etter at hun ble nummer tre på fellesstarten på Lillehammer.

– Det er så klart kjempekjedelig, sier Andersson.

Det svenske laget skal ta flere hurtigtester de neste dagene. Deres tropp til verdenscupen på Beitostølen tas ut tirsdag, men Andersson var allerede på plass der i likhet med flere andre svenske løpere.

NEDTUR: Ebba Andersson (til høyre) gikk fra pallplass søndag til sykdom mandag. Til venstre Tiril Udnes Weng og Frida Karlsson.

Norske Erik Valnes er på sin side revansjelysten etter at han ble nummer 59 på søndagens 20 kilometer lange fellesstart søndag på Lillehammer.

– Det er ikke godt å si. Det var en jævlig dårlig dag. Det var en svart dag. Det er ikke ofte jeg har det i konkurranse, svarer Valnes på VGs spørsmål om hva det var som skjedde med ham under sist helgs verdenscup på Lillehammer.

Han tenker litt.

– Men det var helt ekstremt på søndag.

Han var i hvert fall på Norges Skiforbunds uttaksliste til både klassisk sprint og ti kilometer i samme stilart når verdenscupen fortsetter på Beitostølen kommende helg.

Fakta Uttak til verdenscuphelg på Beitostølen: Forklaring til uttakene: Til nasjonale verdenscuprenn har Norge en total kvote på 12 løpere. På herresiden er det to friplasser: Vinner av Skandinavisk cup og verdenscupen sist sesong, Mattis Stenshagen og Johannes Høsflot Klæbo. I hver konkurranse er to av plassene forbeholdt løpere som holder U23-alder. Sprint klassisk menn og kvinner fredag 9. desember: Harald Astrup Arnesen, Pål Golberg, Lars Agnar Hjelmeset (U23), Amund Hoel, Matz William Jenssen (U23), Johannes Høsflot Klæbo, Even Northug, Simen Bratberg Ramstad, Sindre Bjørnestad Skar, Håvard Solås Taugbøl, Erik Valnes, Sivert Wiig. Hedda Østberg Amundsen, Kristin Austgulen Fosnæs (U23), Sigrid Leseth Føyen (U23), Maria Hartz Melling, Julie Myhre, Mathilde Myhrvold, Amalie Håkonsen Ous, Kristine Stavås Skistad, Ane Appelkvist Stenseth, Anna Svendsen, Lotta Udnes Weng, Tiril Udnes Weng. 10 kilometer klassisk menn og kvinner lørdag 10. desember: Mattis Stenshagen, Johannes Høsflot Klæbo, Jonas Vika (U23) Amund Korsæth (U23), Pål Golberg, Emil Iversen, Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger, Martin Løwstrøm Nyenget, Håvard Moseby, Didrik Tønseth og Erik Valnes. Hedda Østberg Amundsen, Margrethe Bergane, Julie Bjervig Drivenes, Anne Kjersti Kalvå, Astrid Øyre Slind, Anna Svendsen, Silje Theodorsen, Heidi Weng, Tiril Udnes Weng, Lotta Udnes Weng, Kristin Austgulen Fosnæs(U23) og Sigrid Leseth Føyen (U23). Vis mer

Han ligger for tiden og trener på Sjusjøen. Når han snakker med VG har han akkurat vært ute på en ski-tur.

BLE TATT UT: Erik Valnes, her sammen med distansetrener Eirik Myhr Nossum under verdenscupen på Lillehammer sist helg.

Bardufoss-løperen har enn så lenge ikke vært på noen medisinsk sjekk for å sjekke om det var noe galt med kroppen.

– Det fungerte greit i dag, men gjør det ikke det de neste dagene så må jeg jo sjekke, sier han.

Søndagens overraskende resultat setter han på kontoen for en dag der «av-knappen» var på. Det var «energiløst», sier han, og understreker at det ikke handlet om ski-valg.

– Men det var ikke så svart at jeg følte jeg måtte legge meg ned. Men det gikk rett og slett ikke an å gå fort på ski.

– Kan du huske sist du ble nummer 59 eller dårligere i et verdenscuprenn i klassisk?

– Det tror jeg ikke. Det må være det dårligste jeg har gjort i et verdenscuprenn, kanskje også det dårligste en norsk skiløper har gjort i et verdenscuprenn, sier han og flirer.

Det var imidlertid flere profiler som ikke stod på uttakslisten til Norges Skiforbund. Blant dem Ingvild Flugstad Østberg, Helene Marie Fossesholm og Sjur Røthe.

Ifølge forbundets pressemelding skal trioen konsentrere seg om konkurranser senere i sesongen.