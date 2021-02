Gladnyhet for «Barnas mini-VM»: - Nå tror vi på mange deltagere i de resterende rennene

Barnas mini-VM har pågått siden januar. Regjeringens grønne lys også til kretsrenn er gode nyheter for skikarusellen.

«Barnas mini-VM» ble arrangert på Nilsbyen Skiskytterstadion av Byåsen IL. Hele 214 deltagere gikk rennet fordelt på to kohorter. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

– Fra og med i dag åpnet regjeringen opp for kretsrenn for første gang i år. Nå tror vi på mange deltagere i de resterende rennene, sier Live Augusta Spilker, skiforbundets soneleder for Trondheim.

Spilker er forbundets ansvarlige for Barnas mini-VM, som er en skikarusell med åtte barneskirenn gjennom vinteren 2021, spredt i hele gamle Sør-Trøndelag fylke.