OBERSTDORF: Hva er suksessoppskriften? Flere skinasjoner ber Norge om hjelp og ansetter norske trenere og smørere.

I solen på langrennsstadion i Oberstdorf testes det ski. Det trenes og det veiledes. Noen av trenerne har «China» på tøyet, andre har «Canada» og «Liechtenstein». Det mange ikke vet, er at mange av disse har norsk pass.

I ski-VM er det mange nordmenn som har tatt oppdrag for andre nasjoner for å styrke idretten.

Trenere som velger å dra ut, er enige om at kunnskapen må spres.

I VM er det norske trenere som står på for Kina, Canada, Storbritannia, Island og Lichtenstein.

Erik Bråten (28) ble engasjert som landslagstrener i Canada, men drømte ikke om at han skulle få eneansvaret for 20 løpere i alderen 16 til 30 år, menn og kvinner.

Nordmenn som kjemper for andre nasjoner i VM. F.v.: Kina: Erik Trøen, Kristian Sveen og Bernhard Rønning. Canada: Erik Bråthen. Storbritannia: Hans Kristian Stadheim og Jostein Vinjerui. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

– Rett etter at jeg kom til Canada i 2018, sluttet sportssjefen og han som hadde hatt treneransvaret. Dermed ble jeg den eneste på heltid, sier han.

Bråten er i Oberstdorf, der han har med de beste løperne. Han er en av flere tidligere langrennsløpere og trenere som har fått et spennende oppdrag. Det er å få opp nivået på langrennsløpere i andre nasjoner.

– Langrenn er helt avhengig av at ikke bare Norge dominerer denne idretten, sier han.

Fakta Trenere i utlandet Vegard Karlstrøm, Island Erik Bråten, Canada Jostein Vinjerui, Storbritannia Hans Kristian Stadheim, Storbritannia Kristian Bjunes Sveen, Kina Bernhard Rønning (koordinator), Kina Ole-Marius Bach, Kina Terje Langli, skismører, Kina Erik Trøen, skismører, Kina Karoline Moen Guidon, Lichtenstein Vis mer

Henter inn kunnskap og erfaring

– I Storbritannia søker de i flere idretter til nasjoner som gjør det best. Nordmenn er attraktive fordi vi er førende i langrenn, og kunnskapsnivået vårt er utrolig høyt, sier Jostein Vinjerui.

Sammen med Hans Kristian Stadheim har han ansvaret for Storbritannia i ski-VM og har hatt det siden før OL i Pyeongchang i 2018. Da Andrew Musgrave kom inn til syvendeplass på 30 km i Oberstdorf, var det hittil beste plassering i dette mesterskapet.

Britiske Andrew Musgrave er en av de beste utlendingene som blir trent av nordmenn. Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

Bernhard Rønning er i Oberstdorf som koordinator for Kina.

Trønderen har vært i rollen siden 2018, og dette er hans andre VM.

– Klarer vi å skape interesse i de store nasjonene som Kina, er det ekstremt positivt for langrennssporten.

Kristian Bjunes Sveen er landslagstrener, men i likhet med i Russland er det flere lag.

Etter at Norge og Kina ble enige om en samarbeidsavtale under et besøk hos president Xi Jinping, ble mange nordmenn engasjert som trenere for kinesiske løpere, men Rønning jobber i verdenscupen med å følge de aller beste.

Mandag var det konkurransefri i VM, men det betyr ingen fridag for denne gjengen. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Han mener at ikke noe er bedre enn at Kina kommer inn på langrennskartet.

– Da har vi nærmest reddet langrennssporten. Langrenn er en liten idrett. Klarer vi å skape interesse i de store nasjonene som Kina, er det ekstremt positivt for sporten.

Mange har meldt seg på

Mens unge kineserne kom til Norge og oppholdt seg der i lange perioder, er det flere norske trenere som enten har bidratt eller bidrar i ulike roller hjemme og i Kina. Anita Moen har vært en av dem. Ole-Marius Bach, Terje Langli og Torjus Børsheim er med på å styrke kunnskapen om trening og smøring.

Kinas mål er å utvikle løpere mot eget OL i Beijing i 2022. Det finnes også norske smørere i utlandet.

Liechtenstein ville ha Karoline Moen Guidon som trener for sine juniorer.

Lang erfaring på Island

Vegard Karlstrøm har vært trener for Island i tre år. Nå er han i Oberstdorf, blant andre med Snorri Einarsson.

– Det å få ut kunnskap om denne idretten, handler om at langrenn skal overleve, sier han og legger til:

– Norsk skikultur er ettertraktet.

F.v. Kinas Bernhard Rønning, Canadas Erik Bråthen, Kinas Erik Trøen, Storbritannias Hans Kristian Stadheim, Kinas Kristian Sveen og Storbritannias Jostein Vinjerui. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Brit Baldishol i Norges Skiforbund har gjennom ti år samlet unge utøvere og trenere fra utlandet, til kunnskapsutveksling og læring på en årlig samling i Norge.

– Det har vært viktig å få med trenerne, for de tar med kunnskapen videre. Vi lærer også mye av dette, fordi det er faglige diskusjoner om kvelden.

På det meste har 21 nasjoner vært med på juniorsamlingen. Og Norge vil gjerne bidra til et høyere nivå hos andre nasjoner.

– Økonomien er avhengig av at det er flere nasjoner enn Norge, Sverige, Russland, Finland.