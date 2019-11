Det ble seier til Simen Hegstad Krüger på søndagens 15-kilometer fristil på Beitostølen.

Han fikk god konkurranse av flere, deriblant «ukjente» Martin Løwstrøm Nyenget (27).

– Han går som en klokke, utbrøt NRK-kommentator Torgeir Bjørn etter oppløpet.

– Til de som vil bli god på ski, se og lær av dette, fortsatte han.

– Imponerende

To og en halv kilometer fra mål var det Hans Christer Holund som ledet, med Løwstrøm Nyenget og Hegstad Krüger fem-seks sekunder bak. Jan Thomas Jenssen var 10,2 sekunder bak lederen fra Lyn Ski.

– Det ble en tett duell. Jeg trodde egentlig at det var Hans Christer jeg måtte slå for å vinne. Så kom Martin litt under radaren for meg. Det var imponerende og kult av han. Jeg satser på at vi får gå verdenscup sammen, roste Hegstad Krüger til Løwstrøm Nyenget.

– Jeg har fått en god start, så jeg håper å fortsette. Det var tett i dag og sekunderingen varierte mye. Jeg skjønte at Simen gikk fort på slutten. Han er en hard nøtt, sier Løwstrøm Nyenget til NRK.

Store navn falt og brøt

27-åringen har som mål å gå Tour de Ski denne sesongen.

– Jeg tror den løypa hadde passet meg bra, sier han.

Flere store navn slet på Beitostølen og Martin Johnsrud Sundby valgte å bryte løpet. Til NRK sa han kort at det ikke fungerte.

– Det må være noe. Det er ikke normalt på dette nivået at utøverne bryter. Man blir alltid litt bekymret når man hører det, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til NRK.

Geir Olsen

Sjur Røthe krysset mållinjen 21 sekunder etter Hegstad Krüger. Et fall ødela for vossingen.

– Tungt

Også Finn Hågen Krogh slet.

– Det var tungt, det var som å gå i høyden. Fuktig i været. Jeg fikk ikke noe jevn fart, sier altaværingen til NRK.

