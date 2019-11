Dermed kopierer vossingen forrige sesongs plan, til tross for at han da fikk en resultatmessig trå start på et av sesongens desiderte høydepunkter. Sprinten i Toblach (77.-plass) og den påfølgende 15-kilometeren i fri teknikk samme sted (16.-plass) ble Røthes svakeste plasseringer på veien mot den sterke fjerdeplassen i Tour de Ski sammenlagt.

31-åringen tror imidlertid ikke beslutningen om å feire jul hjemme, fremfor å ligge i høyden, forklarer det.