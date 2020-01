Junioren kopierte Northug: – Han var forbildet mitt

KONNERUD: Evensen ble den store overraskelsen i sprint, fordi han slo hele kobbelet av erfarne løpere. Etterpå fortalte Evensen om den gangen for 14 år siden da han var med sin mamma Siv Irene Evensen på NM på Kongsberg. Hun bodde der.

Da var det trønderen Northug som vant 2x15 km skiathlon. Minnet ble bestemmende for den unge tilskuerens videre ferd i skiløypene.

– Fra da av hadde jeg Northug som forbilde. Hver gang jeg senere gikk i løypene på Heistadmoen, tenkte jeg på ham. Jeg kan kanskje ikke si høyt at jeg var skiløper som seksåring, men det var full satsing, legger han til.

Terje Pedersen

Ny junior tok gullsteget

På Konnerud ble Evensen selv en sensasjon. Tenåringen fra Vind idrettslag på Gjøvik brukte Klæbo-klyv opp bakken. Finn Hågen Krogh hadde vunnet semifinalen, men ble disket på grunn av feil sporvalg.

– Vi trodde at vi hadde full kontroll på ham, at det ikke var en å bry seg om, sa treer Sindre Bjørnestad Skar om vinneren. Toer Håvard Solås Taugbøl la til:

– Heretter må vi holde øye med ham. .

Evensen hadde blitt nummer 16 i prologen. Han tok seg videre fra kvart- og semifinale som lucky loser. Ikke noe tydet på at han skulle gasse på og ta gull.

– Jeg har hatt for mye respekt for seniorene tidligere. Det bestemte jeg meg for at jeg ikke skulle ha nå, forklarer den ferske norgesmesteren.

Ørn E. Borgen / SCANPIX

Gullstatistikk

Hans historie er utenom det vanlige. Seks år på rad er Evensen blitt norsk mester, først to ganger i Hovedlandsrennet (uoffisielt NM), så fire ganger i junior-NM.

Da han satt på pressekonferansen etter løpet, var det en showmann som måtte forklare hvorfor han hadde vinket, eller vist en finger til TV-kamera på oppløpet.

– Jeg vet ikke hvorfor jeg gjorde det. Det bare kom, ler gullgutten, som kan fortelle at landslagstrener Arild Monsen på en litt fleipete måte umiddelbart sa at det var greit nå, men at det ikke måtte skje igjen.

Gjelder å ha baller

Evensen er ikke redd for å by på seg selv, akkurat som trønderen Northug gjorde da han var aktiv.

– Northug var også lucky loser noen ganger i Falun, sier Evensen, som aldri har snakket med løperen som det året i 2006 ikke ble tatt ut til OL i Torino, noe som irriterte ham. Senere skulle han bli den største.

Evensen er ikke redd for å vise baller, som han selv sier. Han har alle muligheter fremover, men vil skynde seg langsomt. Han ser ingen grunn til å hige etter deltagelse i verdenscupen.

– Jeg skal jo holde på med dette så lenge, ler han.

Målet er junior-VM på ski senere i sesongen.

Fakta: Ansgar Evensen Født: 18.4.2000 Kommer fra: Gjøvik og Kongsberg Bosatt: Lillehammer Idrettslag: Vind Yrke: Langrennsløper, studerer litt på Høyskolen. Meritter: 1 NM-gull senior, 4 NM-gull junior. Aktuell: Første juniorløper som vinner senior-gull i langrenn siden 2006.

Terje Pedersen

God hjelp hjemmefra

Pappa Ole Henrik Evensen, som i alle år har smurt sønnens ski, og gjorde det i NM også, bor på Gjøvik. Det er derfor Evensen representerer klubben Vind.

Det idrettslaget hadde sin store dag med to medaljer. Mathilde Skjærdalen Myhrvold tok bronsen etter Maiken Caspersen Falla og Ane Appelkvist Myhrvold.

– Da jeg sto på startstreken, tenkte jeg at jeg ikke kunne bli dårligere enn nummer tre, siden Mathilde allerede hadde tatt bronse, smiler Evensen.