Northugs mål om landslaget: – Det er i bakhodet

Tour de Ski-klare Even Northug (26) tviler på OL-billett, men vil inn på landslaget for å fortsette fremgangen. Trener Steinar Mundal ser flere og flere likheter med broren Petter Northug.

FØRSTE SEIER: Even Northug sikret seier for Norge 2 med Thomas Helland Larsen under lagsprinten i Dresden. Det var duoens første seier i verdenscupen.

– Det trigger meg at det er VM i Trondheim i 2025 med skøytesprint. Jeg har det i bakhodet. Frem til den tid, er det en fordel å være på landslag og trene med de beste. Det er absolutt i bakhodet og et mål, sier Team Telemark-utøver Even Northug til VG.

Mandag fikk han Tour de Ski-billett etter solide sprint-resultater i verdenscupen de siste ukene. 5. plassen i Davos ble fulgt opp av 4. plass individuelt og seier på lagsprinten i Dresden.

– Det er veldig godt å lykkes i verdenscup. Det er det man jobber for, sier Northug.

26-åringen tror OL-døren blir for smal, hvor det kun er to ledige plasser.

Fakta Uttak til OL og Tour de Ski Tour de Ski-troppen: Herrer: Harald Østberg Amundsen, Pål Golberg, Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger, Martin Løwstrøm Nyenget, Even Northug, Sjur Røthe, Didrik Tønseth og Erik Valnes.

Kvinner: Maiken Caspersen Falla, Helene Fossesholm, Ragnhild Haga, Anne Kjersti Kalvå, Mathilde Myhrvold, Silje Theodorsen, Heidi Weng, Therese Johaug, Tiril Udnes Weng, Lotta Udnes Weng og Ingvild Flugstad Østberg. OL-troppen: Herrer: Iversen, Klæbo, Valnes, Krüger, Håvard Solås Taugbøl og Hans Christer Holund.

Kvinner: Johaug, Falla, Fossesholm, Weng, Tiril Udnes Weng og Lotta Udnes Weng. Det er plass til to kvinner og to herrer til, som tas ut i januar. Vis mer

Team Telemark-trener Steinar Mundal mener VM i Planica (2023), Trondheim (2025) og en plass på sprintlandslaget er naturlige mål for Northug fremover.

– Jeg er enig i at det er naturlig for Even å både snakke og drømme om en landslagsplass. Even har tatt steg. Han er en kriger, det har han alltid vært. Nå har også motoren blitt større og stødigere. Det er gledelig, sier Arild Monsen, trener for sprintlandslaget.

GLADE GUTTER: Petter Northug og Steinar Mundal, Even Northugs trener.

Samarbeidet til Mundal og Northug begynner å gi resultater etter tre år sammen.

– Til å begynne med var han dårlig trent. Han skjønte det selv også, sier Mundal.

– Jeg var for dårlig trent, ja. Utholdenheten måtte forbedres, og Steinar sa vi trengte noen år. Det fikk han rett i. Jeg har trent godt i år og truffet med formen. De gangene jeg har fått sjansen, har jeg også fått ut det jeg er god for, sier Northug.

Treneren forteller at de har jobbet med å utvikle Northugs utholdenhet med mye grunntrening og cirka 80 treningstimer i måneden.

– Han har tatt skikkelig tak. Akselerasjonen og farten hans er veldig bra. Nå er han blitt veldig god teknisk også, sier Mundal.

Han har tidligere vært landslagstrener for eldstebror Petter Northug og hatt litt å gjøre med Tomas Northug, som da var på rekruttlandslaget.

– Ser du likheter mellom Petter og Even?

– Det blir mer og mer. Jeg snakker en del med Petter og vi diskuterer trening. Nå går de ganske likt. Even har blitt mye smartere til å komme seg frem i feltet, og litt råere og lurere. Han har hurtigheten i kroppen. Det han gjorde søndag med den teknikken, var der Petter var kjempegod, svarer Mundal.

FAMILIENS ÆRE: Petter (i midten) og Tomas Northug (til høyre) har lagt opp. Even Northug (til venstre) er den berømte familiens håp ute i skiløypa nå. Her er de i et intervju med VG tilbake i 2016.

Mens de andre gikk dobbeltdans på oppløpet i Dresden, kjørte Even Northug enkeltdans. Det holdt til seier foran Håvard Solås Taugbøl på lagsprinten.

– Jeg har ikke sett en eneste sprinter i år som bruker den enkeltdansen. Det er den teknikken man får best fart i. Det var det Petter var mest rå på. Du får sinnssyk fart. Kan du den enkeltdansen, er det et vanvittig hjelpemiddel, mener Mundal.

– Enkeltdans i høy fart har kanskje vært min store styrke, og noe jeg har dratt nytte av i mange år, samt å utvikle den i større grad. Det er artig at man er annerledes. Jeg vet ikke hva det kommer av, men det er noe som funker for meg, sier Even Northug.