Klæbo har bedt om spesielt OL-hensyn

VAL DI FIEMME (VG) Johannes Høsflot Klæbos (25) viktige samarbeid med morfar og trener Kåre Høsflot kjenner de fleste. Men også mormor Mildrid har en avgjørende oppgave.

SULTEN: Johannes Høsflot Klæbo jakter etter OL-gull. Han har bedt om en særegen ting i bagasjen.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Klæbo har nemlig en allergi som gjør at han har med seg brød på reise. Baksten har mormor Mildrid stått for i alle år. Og det må bakes i store mengder. Klæbo har nå vært borte hjemmefra i en drøy måned.

– Det går et brød om dagen. Det må bakes dagen før avreise slik at det er ferskt, så hives det rett i fryseren. Det er litt knotete, sier Klæbo til VG etter nok et fenomenalt løp i Tour de Ski.

Han vant 15-kilometeren i fellesstart under de italienske Dolomittene på mektig vis.

Før avslutningen opp «Monsterbakken» leder tidenes verdenscup-løper med to minutter til Aleksandr Bolsjunov. I forkant av utmattelsen vil han lade opp med mormors brød.

– Hun skal ha all ære og kred. Det er litt av en jobb, sier Klæbo.

– Hadde du klart deg uten?

– Nei. Det hadde jeg ikke. Det er viktig å ha med brødene til mormor.

Å reise Europa rundt med brød skaper litt jobb. Da VG pratet med trener og morfar Kåre Høsflot mandag ettermiddag var han urolig for brødbaksten til Beijing-OL om en måned.

– Jeg vet a’ søren hvordan vi skal ordne det. Det var visst ikke helt enkelt. Det må bare ordnes, sa Høsflot.

– Brødene er jo viktig for at han skal holde seg frisk. Det har vært en god oppskrift, la Høsflot til.

VG tok kontakt med Haakon Klæbo, far og manager, for å finne ut hva status var for mormors brød til OL. Han kom med oppløftende nyheter.

– Jeg kan bekrefte at vi har ordnet en løsning slik at Johannes skal få spise mormors brød under OL i Beijing. Sammen med Olympiatoppen og Skiforbundet har vi meldt inn at Johannes har med seg det brødet han trenger under oppholdet i Kina, sier far Klæbo.

TRIO: Kåre Høsflot, Haakon Klæbo og Johannes Høsflot Klæbo. Her i 2018.

Går det ikke likevel, kommer Klæbo fortsatt til å kunne vinne gull. Det ble tre fulltreff i 2018-OL med annen baker.

– Skulle det by på problemer, får en av kokkene der nede lage mormors brød på resept. Slik det ble gjort i Pyeongchang, sier Haakon Klæbo.

Johannes Høsflot Klæbo understreker hvor viktig familien er for ham og kaller det hele en familiebedrift. Slik er stillingsinstruksen med skistjernens egne ord:

– De er alfa omega. Faderen (Haakon) som tar ansvar for alt det utenomsportslige og litt sportslig. Morfar (Kåre) som er trener sammen med Arild Monsen.

– Mamma (Elisabeth) gjør alt med tanke på selskapet og økonomien. Bror (Ola) som lager vloggene og søster (Ane) har oversatt dem. Mens mormor (Mildrid) baker brød.