Northug-satsingen forbauser kompisen: – Mot alle odds

Skilegenden Petter Northug (36) la opp i desember 2018. At han noen år senere nå skal satse på langløp, overrasker Emil Iversen (31).

FÅR STØTTE: Tidligere landslagskompiser av Petter Northug har troen på at han kan hevde seg i langløp. Her fra Blinkfestivalen.

25. aug. 2022 09:43 Sist oppdatert nå nettopp

Northug har allerede vist seg frem i flere rulleskirenn i sommer, og avslørte tidligere i august overfor VG at mosjonist-livet er over. Til vinteren satser han på noen av rennene i langløpene til Ski Classics.

– Det har jeg tro på. Petter får best betalt av alle for å gå rulleskiløp, det er eneste grunnen til at han går. Han har trent bra nå og er veldig god til å stake, så jeg har tro på ham, sier Emil Iversen, landslagsutøver og trønderkompis av Northug, til VG under samling på Steinkjer.

Iversen hadde derimot ikke ventet «comebacket» til Northug. Ut fra rapportene i skimiljøet har mannen med 13 VM-gull og to OL-gull trent solid i det siste.

STORE MERITTER: Petter Northug tok ekstreme 13 VM-gull og to OL-gull som langrennsløper. Nå vil han hevde seg i langløp.

– Det er artig å se at han trener bra. Det er mot alle odds at vi sitter her og prater om det, at han nå skal bli en sånn «sliter» etter å ha vært rockestjerne på Playa del Inglés (strandområde på Gran Canaria) eller hvor han hadde turene sine etter Tour de Ski. Nå har han blitt alt han ikke ville være, sier Iversen og ler:

– Men det er kjempeartig at Petter er i sirkuset ennå, slenger litt med leppa og hakker ned på oss. Det er bra. Han er en stor profil og en som skaper blest. Det er kult. Jeg håper han klarer å stå høsten og ikke blir godværs-løper som bare trener når det er sommer og sol.

Northug har de siste årene gått enkelte renn som mosjonist, samt fulgt ski-eliten tett som TV 2-ekspert og deriblant vært kritisk til Iversen.

Trønderen Didrik Tønseth tror Northug vil velge ut langløpene han går med omhu for å finne de som passer ham best.

– Det virker veldig lovende så langt. Rulleski er en arena han behersker, og på snø har han vist at han kan det. På et flatt langløp med snøfall og tungt føre, tror jeg han kan være med å hamle opp i spurten, sier Tønseth og fortsetter:

– Men jeg tror han skal satse hardt om han har tenkt å henge med Max Novak og Andreas Nygaard i kupert terreng.

Martin Løwstrøm Nyenget, som vant femmila i Holmenkollen og gikk noen langløp sist sesong, har forventninger til Northug. Vasaloppet trekkes for eksempel frem som et passende løp for 36-åringen.

– Han er jo imponerende sterk. Jeg er sikker på at det er noen løp han vil gjøre det bra i, så er det noen han ikke vil være med helt inn. Men at han klinker til i et renn, er jeg nesten helt sikker på, sier Løwstrøm Nyenget.

I likhet med Iversen er han litt overrasket over Northugs satsing.

– Jeg er ikke overrasket over at han gjør det bra når han først legger ned treningsdosene, men at han gidder, imponerer meg.

Torsdag går Northug langløpet på 54 kilometer under Toppidrettsveka. Der er også flere langløpsprofiler, samt store navn fra Norge, Sverige, USA og Frankrike.