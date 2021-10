Vil til OL med Bjørgen-matching: – Veldig viktig

Ragnhild Haga (30) tok to OL-gull i 2018, men står foran vinteren utenfor landslaget for første gang på seks år. På veien til Beijing matcher hun seg mot blant andre Marit Bjørgen (41)

MATCHING: Marit Bjørgen (venstre) og Ragnhild Haga i aksjon under en intervalløkt.

– Du merker hvor bortskjemt du har vært på et landslag. Men jeg tror det er noe du har veldig godt av, det å kjenne på et ansvar. Jeg liker ansvar, men noen ganger blir det kanskje for mye, sier Ragnhild Haga humrende til VG.

Vinterens OL i Beijing nærmer seg med stormskritt. Onsdag var det 100 dager til lekene startet, som for Haga og resten av langrennseliten vil være det store målet denne vinteren.

På veien dit, utenfor landslaget, har Haga måttet bli vant til å ta mye mer ansvar, til alt fra økonomi til hvem som skal være med på samling.

SYV I VM: Til tross for en syvendeplass på 10 kilometer fri under VM i Oberstdorf tidligere i år, fikk ikke Ragnhild Haga fortsette på landslaget. Nå sikter Haga seg inn mot 15 kilometer med skibytte og 30-kilometeren under OL i 2022.

I sommer og høst har hun totalt vært 40 døgn i høyden i Italia for å være best mulig forberedt til vinteren. Hjemme i Norge har det blant annet blitt treningsøkter med langrennsdronningen Marit Bjørgen, og hvem hun trener med, er noe Haga er nøye med nå som hun står utenfor landslaget. Mandag la Haga selv ut bilder fra en intervalløkt med Bjørgen.

– Jeg har en strategi om å trene med forskjellige jenter når man ikke er på landslaget, for å oppsøke god matching. Dette var første intervalløkt, men vi har også hatt noen langturer. Hun trener jo langløp, mens jeg trener mer vanlig langrenn, men det er hyggelig å få til noen økter i Oslo når man kan, sier Haga, og forsikrer at Bjørgen fremdeles holder bra trøkk.

– Jeg tror matching er veldig viktig. Jeg skal bruke erfaringen min gjennom året, men du trenger noen å måle deg mot. Du skjerpes av å ha noen å trene med, sier Haga.

fullskjerm neste MEDALJEDUO: Ragnhild Haga (venstre) og Marit Bjørgen sammen etter at det ble gull og bronse under 10 kilometer fri i OL i 2018. 1 av 3 Foto: Bjørn S. Delebekk

I OL i Pyeongchang i 2018 var Bjørgen og Haga helt sentrale for det norske langrennslaget. Haga vant 10-kilometeren, med Bjørgen på bronseplass, mens Bjørgen tok sølv på 15 kilometer med skibytte og vant 30-kilometeren. De to var også begge på det norske stafettlaget som tok gull, mens Bjørgen gikk inn til bronse på lagsprinten sammen med Maiken Caspersen Falla.

For å sikre seg en plass til vinterens OL, er Haga avhengig å gå raskt tidlig i sesongen. Som en løper utenfor landslaget, toner hun ikke ned betydningen av sesongens første renn. Den nasjonale åpningshelgen på Beitostølen (19.-21. november) er kun noen uker unna.

– Alt blir omtrent avgjort før jul. Om ikke kun på Beitostølen, så er alle de første helgene før jul veldig viktige. Det blir som et slags mini-OL allerede i november i mitt hode. Det blir kjempespennende, sier Haga.