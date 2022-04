Bolsjunov & co sliter med sanksjonene - får ikke luksusbil

Sanksjonene slår inn mot de russiske OL-heltene. Samtlige medaljevinnere skulle få en heftig BMW. Nå ryker det.

OL-HELT: Aleksandr Bolsjunov med en av sine tre gullmedaljer i Kina - etter femmilsgullet.

11. apr. 2022 12:20 Sist oppdatert nå nettopp

Siden 2006 har det vært tradisjon at russiske medaljevinnere i OL har fått en utenlandsk bil som premie - i tillegg til pengepremier for sine prestasjoner under lekene.

Etter Tokyo-OL i 2020 fikk gullvinnerne BMW X5 (som koster omtrent én million kroner i Norge), mens øvrige medaljevinnere fikk BMW X3.

Også denne gang var de russiske medaljevinnerne lovt en utenlandsk bil (utenlandsk bil er for øvrig et eget ord på russisk), men nå blir det ikke noe av - som følge av sanksjonene.

Lada?

Nå går debatten om hva idrettsstjernene skal få i stedet. Den kjente TV-kommentatoren i skiskyting og langrenn Dmitrij Gubernijev, sier ifølge sport24:

– Det er litt vanskelig med biler nå. «Lada Kalina» er det ikke respektabelt å gi, så de bør heller få penger, sier han om muligheten for at utøverne i stedet får en russiskprodusert bil.

Det statlige støttefondet for OL, som skal betale gildet, har også gått for det, men det er andre som kommer med alternative løsninger. Det gjelder for eksempel en av Russlands mest kjente trenere, kunstløpslegenden Tarasova:

– Det hadde vært fint om de kunne få leiligheter, sier hun ifølge championat.ru.

I Sovjet-tiden var det svært vanlig at idrettsutøvere fikk leiligheter i premie om de sto for store internasjonale prestasjoner - og dermed slapp å stå i de endeløse boligkøene under kommunismen.

Politikerne uenig

Den kjente politikeren (og curlingpresidenten) Dmitrij Svisjtsjov har allerede foreslått at OL-heltene skal få leiligheter, mens en annen politiker, Svetlana Zjurova (tidligere skøytestjerne), mener at det vil gjøre den vanlige russer rasende, etter som mange står i boligkø også nå.

I tillegg til bilene, var medaljevinnerne i OL lovt fire mill. rubler for gull, 2,5 mill. rubler for sølv og 1,7 mill. rubler for bronse. Rubel-kursen har svingt voldsomt siden krigen startet, men før krigen tilsvarte dette 440.000 kroner for gull, 275.000 kroner for sølv og 190.000 kroner for bronse.

For Bolsjunov, som tok tre gull, ett sølv og én bronse, skulle det tilsvare rundt 1,8 mill. kroner fra staten.

Bolsjunov ble også forfremmet til kaptein i Putins hær etter OL. - Han har også fått kraftig kritikk etter Russlands invasjon av Ukraina, blant annet fordi han silte opp på scenen i Putins propoganda-show under åtteårsmarkeringen av annekteringen av Krim.