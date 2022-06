Fossesholm har kjøpt leilighet i Oslo – formen fortsatt langt unna

BØ I TELEMARK (VG) Langrennstalentet Helene Marie Fossesholm (21) flytter fra Vestfossen til Oslos vestkant. Hun har også hatt sin første hardtrening siden «smellen» sist sesong.

MIDTSOMMER: Helene Marie Fossesholm og Ragnhild Haga nyter finværet i Telemark under en landslagssamling.

19 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Fossesholm fortalte VG tidligere i våres at hun ønsket å flytte til hovedstaden for å få bedre fasiliteter rundt treningen. Nå avslører 21-åringen at boligkjøpet er i boks. På sensommeren flytter hun til området ved Holmenkollen/Bogstad.

– Det er deilig å slippe og lete rundt senere, for det er nå det passer å flytte. Jeg kunne ikke drevet med det rett før sesongstart, sier Fossesholm til VG.

Hun vil ikke gå inn på prisen.

– Det er ikke billig, det området. Men noe utdyping får du ikke.

Hensikten med å flytte til Oslo er å få nærhet til Olympiatoppen, som ligger på Sognsvann, flere andre utøvere å trene med og Nordmarkas «uendelige» terreng med skiløyper.

– På Olympiatoppen er det enormt flinke fagfolk som kan jobben de gjør, sier Fossesholm.

I nærheten av Fossesholm nye nabolag bor skistjernene Therese Johaug, Marit Bjørgen og Ingvild Flugstad Østberg blant annet.

Fossesholm avbrøt sist sesong midt i OL etter en tung vinter. Hun trente for hardt på høsten og resultatene i renn ble stort sett skuffende.

NEDTUR: Sist sesong ble ikke som Helene Marie Fossesholm ønsket. her etter en etappe i Tour de Ski.

– Jeg var for hissig på grøten og hard på gassen. Det ble litt mye.

Siden februar har hun tatt det med ro og gjort mye mengdetrening. Sist uke hadde hun sin første hardtrening.

Men hun presiserer at formen er langt unna fortsatt.

– Det lugget litt i mai med småsykdom. Du kommer ikke i form av det, så var formen dårlig fra før av også. Men jeg har kommet veldig godt i gang i juni, og har en god plan for juli og august, sier Fossesholm.

Hun trapper opp treningen forsiktig.

– Jeg liker best full pupp, men jeg må ta det litt gradvis.