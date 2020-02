– Vi er veldig stolte over at vi arrangerer et turrenn i Marka i en så utfordrende vinter, sier generalsekretær Erik Eide i Skiforeningen.

Skiforeningen har sett på ulike alternativer til årets renn, som arrangeres lørdag 29. februar.

– Det har aldri vært et alternativ å avlyse rennet, men vi har gjort grundige vurderinger på hvor rennet skal gå, sier Eide.

800 høydemeter

Den nye løypa på Brovoll blir 43 kilometer lang, og Halvmarsjen blir på 26,5 kilometer.

Drøye 800 høydemeter skal bestiges. Det er en rundløype for både den lange og den korte distansen.

Det har vært et ønske om å gjennomføre rennet i originaltraseen med start i Sørkedalen og målgang i Holmenkollen.

Jarle Jensen/Skiforeningen

Ikke nok snø

– Det var det ikke nok snø til, dessverre, og da er vi veldig glade for å ha Brovoll som alternativ, sier prosjektleder for Holmenkollmarsjen, Lars Amund Toftegaard.

Det blir parkeringsmuligheter på Brovoll og på Grua, men det er begrenset med parkeringsplasser.

– Vi oppfordrer alle deltagere til å kjøre kollektivt. Vi er i dialog med Vy og Unibuss om smidig kollektivtransport til rennet, sier Toftegaard.