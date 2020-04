Uttalelsene fra Marit Bjørgen (40) kommer i forbindelse med det nye programmet «Signert» som sendes på Viaplay.

I en time snakker Bjørgen om karrierens oppturer og nedturer. Mot slutten av programmet spør programleder Daniel Høglund om hvor Bjørgen står i høydehusdebatten.

– Jeg synes man kunne åpnet opp for det. Det er lovlig i alle andre nasjoner. Så er det opp til hver enkelt om man vil bruke det, eller ikke. Når det er lovlig internasjonalt, synes jeg Norge skulle åpnet opp, svarer Bjørgen.

Cornelius Poppe / NTB scanpix

Sa «ja» allerede i 2011

Høydehus-begrepet brukes om rom, leiligheter eller lignende hvor det er mulig å regulere oksygenmengden i luften. Ved å redusere oksygenmengden er det mulig å simulere såkalt tynnluft som det er på høyereliggende steder. Dermed er det ikke like nødvendig for en utøver å dra til et høyereliggende sted for å trene i tynnluft.

I 2002 ble bruken av høydehus i Norge vedtatt forbudt på Idrettstinget. To ganger, i 2008 og 2015, var forbudet oppe til debatt uten at forbudet ble endret.

Bjørgen har de siste årene ikke vært en av de aktive stemmene i høydehusdebatten, men allerede i 2011 uttalte hun til Aftenposten at hun mente forbudet burde oppheves.

– Jeg synes jo det er litt rart at norske utøvere må forholde seg til andre regler enn utlendingene, sa hun den gang.

Carina Johansen / NTB scanpix

Står ved sine uttalelser

Selv om Bjørgen gikk sine første verdenscuprenn i 1999, altså tre år før forbudet, har hun aldri selv vært i et høydehus.

De som er imot høydehus argumenterer med at det er å tøye strikken for hva som er doping/juks og ikke. I andre land er det derimot lov, og det står ikke på listen over ulovlig aktivitet til det internasjonale dopingforbundet.

På direkte spørsmål fra Høglund om hva skidronningen tenker om det, svarer hun følgende:

– Da burde vi hatt et internasjonalt reglement for det. For langrenn eller hele FIS. At det er forbudt for alle nasjoner.

– Hvis det her er for å tøye grensen, og det er doping, så bør man lage et internasjonalt reglement. Da bør man stenge for alle.

Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Flere utøvere krever åpning

Bjørgen er ikke den eneste som aktivt har gått ut og sagt at Norge bør åpne for høydehus. I fjor sommer anklaget Jakob Ingebrigtsen Olympiatoppen for å være «dobbeltmoralske» da de åpnet et nytt klimarom, mens bruken av høydehus fortsatt var ulovlig.

Også flere særforbund, som friidrettsforbundet og skiskytterforbundet, har aktivt bedt om en endring i forbudet.

Petter Northug er blant dem som har vært imot høydehusbruk i Norge. Forrige uke gikk han ut i TV 2 og sa han hadde skiftet mening.

– I den situasjon vi er i nå, hadde nok jeg ropt på høydehus, sa Northug til kanalen.

I intervjuet viste Northug til at utøverne nå ikke får reist på høydesamling under koronasituasjonen.

Norges idrettsforbund ser derimot ikke for seg å oppheve forbudet.

– Det er ikke aktuelt for Norges idrettsforbund å åpne opp for en dispensasjon knyttet til høydehusbestemmelsene. Koronasituasjonen endrer ikke på dette standpunktet, svarte idrettspresident Berit Kjøll på Northugs oppfordring sist uke.