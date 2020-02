HOVDEN: Når Fædrelandsvennen kjører fra Kristiansand viser temperaturen fire grader. Hvem skulle trodd at vi var midtvinters – og at to av Norges aller beste juniorløpere kommer herfra?

– Det er gøy å komme fra Kristiansand og vise at det er mulig å gå fort, sier Tuva Lislevand – 18-åring fra Sødal i Kristiansand.