Bolsjunov og co. har landet i Norge: – Trist håndtering

Russerne er uønsket på startstreken i Holmenkollen, men det internasjonale skiforbundet vil ikke nekte Aleksandr Bolsjunov & co å delta.

28. feb. 2022 13:39 Sist oppdatert nå nettopp

Det internasjonale skiforbundet (FIS) vil ikke utestenge russiske utøvere fra konkurranser i tiden som kommer. Det bekrefter forbundet i en epost til VG.

– Dette synes vi er en trist håndtering av FIS, så nå må vi diskutere hvordan vi skal håndtere dette. Det må vi gjøre i samråd med Norges Skiforbund. Det er de som har rettighetene til å arrangere rennene. Vi i Holmenkollen Skifestival er et arrangørselskap som har kontrakt med Norges Skiforbund, sier styreleder i Holmenkollen Skifestival, Birger Magnus, til VG.

Norges Skiforbund sa tydelig fra i en pressemelding på lørdag. Etter at styret drøftet situasjonen i forbindelse med Russlands invasjon av Ukraina var beskjeden denne:

Norges Skiforbunds beskjed til Russland og russiske utøvere er krystallklar: Vi ønsker ikke deres deltakelse!

FEMMIL-FAVORITT: Kong Harald hilser på vinneren på femmila i Holmenkollen i 2019, russiske Aleksandr Bolsjunov. I bakgrunnen Birger Magnus i Holmenkollen Skifestival.

Mandag ettermiddag landet russiske langrennsløpere på Gardermoen, deriblant stjernen Aleksandr Bolsjunov, med en intensjon om å gå langrenn både i Drammen torsdag og Holmenkollen lørdag og søndag.

Bolsjunov nektet å snakke med pressen.

– FIS har vært klar i sin innstilling når det gjelder russiske utøvere og alle FIS-konkurranser. For å sikre rettferdige og inkluderende konkurranser på alle FIS-arrangementer, skal ikke nasjonale forbund eller lokale arrangører utestenge utøvere på grunn av kjønn, rase, nasjonalitet eller seksuell legning, sier kommunikasjonsdirektør Jenny Wiedeke.

– Det er trist at de vurderer det på den måten. De overgrepene som Putin-regimet har gjort mot Ukraina er så graverende at en hel idrettsverden må stå i mot dette. Vi som arrangør vil uansett utfall sørge for at det blir en kraftig sympatimarkering for Ukraina knyttet til arrangementene. Hvordan det skal skje får vi komme tilbake til, sier Birger Magnus.

Også hoppstjernen Halvor Egner Granerud reagerer på formuleringen til FIS.

– Det å si at det er rettferdig og inkluderende å la russiske utøvere delta, mens ukrainske utøvere er blitt kalt opp i militæret. Det er ikke rettferdig, sier han til VG.

– Det er en veldig vanskelig problematikk så lenge ikke FIS gjør noe. Norges Skiforbund har vært veldig tydelige på hva de mener, men det er opp til FIS. Jeg har et håp om at de store internasjonale idrettsorganisasjonene tar et felles standpunkt, fortsetter Granerud.

Som arrangør får Holmenkollen Skifestival også noen ekstra sikkerhetsutfordringer dersom russerne velger å gå i Holmenkollen til helgen.

– De må vi komme tilbake til, sier styreleder Birger Magnus.