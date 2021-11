Klæbo etter kuldekaoset: – Et av de minst viktige rennene i vinter

RUKA (Aftenposten): Kulden tok hovedrollen i verdenscupåpningen. Det var bikkjekaldt og til slutt sa de norske herreløperne takk for seg.

Johannes Høsflot Klæbo forklarte utenfor smøretraileren hvorfor han til slutt valgte å stå av søndagens kulderenn i Ruka.

Det var målt hele 24 minusgrader i løypa på formiddagen. Kuldegrensen i verdenscupen er på 20. Det ble etter hvert mange temperaturspekulasjoner utover dagen. Men til slutt ble det start, men det var ikke alle som kom ut i kulden.

Først ble jentenes renn utsatt. Deretter meldte Anna Svendsen at hun ikke ville risikere noe i den bitende kulden.

Så var det lenge usikkert om herrenes 15 kilometer jaktstart kunne avvikles. Mens juryen jobbet, kom meldingen om at Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger og Emil Iversen ikke ville gå.

Johannes Høsflot Klæbo, Erik Valnes og Pål Golberg begynte på oppvarming med tanke på start. Men etter oppvarmingen valgte de å trekke seg. Iivo Niskaenen som vant lørdag sa også takk for seg.

Dermed ble det ingen norske løpere til start i mennenes renn.

Lite viktig renn

Senere trakk også Ragnhild Haga og Lotta Udnes Weng seg. Heidi Weng og Therese Johaug valgte å gå.

– Jeg tror vi har tatt en riktig avgjørelse. Jeg kjenner at dette er en viktig sesong og da er det ikke noen vits å risikere noe, sa Johannes Høsflot Klæbo.

Han var klar på at OL-sesongen har prioritert foran verdenscuprenn i 20 graders kulde.

– Det her er et av de minst viktige skirennene vi skulle gå i år. Det ble til slutt en enkel vurdering, sa Klæbo.

Risiko for senskader

Landslagets lege Øystein Andersen sa at det var hver enkelt løper som i samarbeid med trener og utøvere og ham som hadde tatt beslutningen. Det var ingen stallordre fra det medisinske teamet som førte til at hele herrelaget dro tilbake til hyttene sine i Ruka.

– Vi vet mer og mer om den belastningen og uttørring av luftveiene som utøverne blir utsatt for under slike forhold. Du kan pådra deg en ordentlig irritasjon og påfølgende infeksjon. Det er ikke alle som blir rammet, men det er en større risiko.

Det har vært langrennsløpere som har pådratt seg senskader etter å ha tatt seg helt ut i kaldt vær.

– Vi vet at risikoen er såpass høy at det skal være gode argumenter for å gå.

PS! Uten nordmenn og lørdagens vinner ble det hele et russisk oppgjør. Aleksandr Bolsjunov vant 15 kilometeren foran Sergej Ustjugov og Artjom Maltsev. 18 løpere valgte å stå over rennet.