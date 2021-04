Iversen får ny treningsmakker. Derfor dropper han Klæbos morgenøkter

– Føler ikke at det gir meg noe, sier Emil Iversen om grytidlige treningsøkter med Johannes Høsflot Klæbo.

Emil Iversen skal prioritere å trene med Sindre Bjørnestad Skar i Trondheim i OL-sesongen. Foto: Kim Nygaard

Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo bor begge på Byåsen, og langrennsstjernene hadde et durabelig oppgjør om femmilsgullet i Oberstdorf i mars. VMs siste øvelse ble et drama for historiebøkene som endte med at Emil Iversen ble verdensmester da Johannes Høsflot Klæbo ble disket etter sammenstøtet med Alexandr Bolsjunov på oppløpet.

Nå forteller Iversen at han får seg en ny treningskompis i Trondheim i OL-sesongen.