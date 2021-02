Mener barnebarnets hyttekjøp ble avgjørende

Morfar Kåre Høsflot mener Johannes Høsflot Klæbo gjorde alt riktig på VM-sprinten. Men han er likevel usikker på distanseformen til den ferske gullmedaljøren.

– På hytta får han en helt spesiell ro. Skiforholdene der er også gode. Etter min mening har hytta vært en stor suksess, sier morfar Kåre Høsflot om Johannes Høsflot Klæbos treningsperioder på Skeikampen denne vinteren. Foto: Richard Sagen

17 minutter siden

OBERSTDORF: – VM er alt vi har brydd oss om i hele vinter. At det ender med gull er jo strålende. Selv om han var favoritt, kan man ikke gå rundt å si at man skal ta et VM-gull. Johannes gjorde alt riktig. Det var perfekt. Allerede i prologen så jeg at dette kunne bli en stor dag.

Det sier morfar Kåre Høsflot til Adresseavisen fra godstolen hjemme i Trondheim etter at barnebarnet gikk til topps på VM-sprinten i Oberstdorf.