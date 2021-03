Karlsson støtter Klæbo-valg: – Gleden forsvinner

Sveriges store skiprofil Frida Karlsson (21) synes situasjonen mellom Johannes Høsflot Klæbo (24) og Aleksandr Bolsjunov (24) på VM-femmila var kjedelig.

IMPONERENDE VM: Frida Karlsson gikk inn til tre medaljer i VM i Oberstdorf. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

12. mars 2021 15:53 Sist oppdatert nå nettopp

Johannes Høsflot Klæbo ble disket fra gullet på VM-femmila sist søndag etter at han kolliderte med Aleksandr Bolsjunov på oppløpet. Klæbo og Norge leverte protest som ble avvist, før Norge leverte en anke tirsdag. Den trakk Klæbo og Norge dagen etter.

– Det ble en kjedelig avslutning på mesterskapet. Det ble ingen ordentlig seierherre. Det var ingen glede som det pleier å være etter VM-gull. Du merket det på stadion, det var en rar stemning, sier Sveriges Frida Karlsson til VG.

Emil Iversen endte med å få gullet foran Bolsjunov og Simen Hegstad Krüger.

Hadde Klæbo fått medhold i anken ville han blitt tildelt gullet senest fredag ettermiddag. Ved avslag kunne Norge anket videre til Det internasjonale skiforbundets’ domstol eller Idrettens voldgiftsrett (CAS).

– Jeg synes det var riktig å gjøre som han gjorde (å trekke anken). Det er ingen som jubler av glede av å få en medalje i posten så lenge etterpå. Den gleder forsvinner på stadion, og det er jo veldig kjedelig for han. Det var en kjedelig hendelse, sier Karlsson.

Jens Burman imponerte med en femteplass på femmila.

– Jeg tror ingen av de ville forstyrre hverandre. Det ble en hendelse. Hvem som har rett eller galt, vet ikke jeg. Men situasjonen er ulykkelig, sier Burman og legger til:

– Jeg forstår at man skal protestere om man mener man har rett, men det blir bare dumt for meg å si hva jeg mener. Jeg kan bare fantasere hvordan det hadde vært for meg.

Charlotte Kalla ville ikke uttale seg stort om saken.

– Det er opp til juryen, sier Kalla.

Både Kalla og Frida Karlsson fikk det vondt i siste VM-løp. Kalla brøt 30 kilometeren med mageproblemer, mens Karlsson fikk slått armen i et fall med Heidi Weng og Ebba Andersson.

Kalla sier hun er pigg igjen, og kjenner hverken magetrøbbel eller ryggproblemer.

– Jeg gleder meg til å konkurrere. Det har vært en kort sesong for meg, så det skal bli kult å gå i helgen, sier Kalla.

Karlsson står derimot over verdenscupavslutningen i Sveits. Der er det 10 kilometer fellesstart, og 30 kilometer fellesstart. Andersson. Det var ingen brudd, men armen var forslått.

– En arm er avansert med mange sener. Det kjennes ikke verdt å risikere noe i helgen. Jeg har hvilt armen, og gått med en stav de siste dagene. Det ble litt for få dager denne gangen, sier Karlsson.