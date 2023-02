Ved skibyttet gikk det fullstendig galt for medaljehåpet: – Litt panikk

25.02.2023 15:36 Oppdatert 25.02.2023 16:51

– Jævlig irriterende, sier Kalvå om hendelsen som oppstod halvveis ut i lørdagens 15 kilometer med skibytte.

– Jeg prøver å finne skien, men det er litt panikk det er det.

For på en dag der det ble dobbelt svensk, Astrid Øyre Slind gjorde eksperter målløse og stod for et ordentlig VM-sjokk med sin bronse i Slovenia, var det stor skuffelse å spore hos de som egentlig skulle være best rustet i medaljekampen for Norge.

fullskjerm neste RASKE SVENSKER: Ebba Andersson og Frida Karlsson fikk en luke til konkurrentene like etter skibyttet. 1 av 2 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Ingvild Flugstad Østberg endte på en syvendeplass, mens Anne Kjersti Kalvå gikk seg inn på plassen bak lagvenninnen. Det var nesten halvannet minutt opp til Ebba Andersson som vant.

For Kalvås del ble skibyttet helt avgjørende. Hun beskriver det som skjedde med følgende ord:

– Jeg fikk ikke på meg skien. Klikker ned bindingen, og den sitter ikke i skien og da fyker den frem. Da mister jeg gruppen, og da har jeg ikke sjans til å ta dem igjen, sier Kalvå om det mislykkede skibyttet til VG.

Mens de sterkeste løperne forlot båsene og tok fatt på de siste 7,5 kilometerne med fristil, stod Kalvå igjen ute i løypa og forsøke febrilsk å få på seg skien igjen.

Hun tapte mange sekunder på hendelsen.

– Det er et brutalt skibytte. Vi kommer inn fra en lang bakke, og går ut i en lang bakke. Der kom løpet til å bli avgjort. Når du ikke er med da, da har du ikke sjanse, fortsetter 30-åringen.

Kalvå klarte aldri å hente verken Frida Karlsson, Ebba Andersson, Astrid Øyre Slind og ytterligere to-tre løpere ut fra stadion.

– Jeg var ikke sprek nok, sier hun om den kampen.

Dermed gikk hun skuffet i mål langt bak de beste.

– Jeg kom ikke hit for å kjempe om åttende- eller niendeplasser, medgir Kalvå, som forteller at hun bare «må bli ferdig med denne dagen» for å døyve skuffelsen.

Også Ingvild Flugstad Østberg var skuffet over sitt resultat.

– Plassering er ikke mye å skrive hjem om. Det er ingen som bryr seg om syvendeplasser. Men denne syvendeplassen betyr mer for meg enn det, sier Østberg og tenker på at hun har hatt mange sesonger der hun har slitt med sin egen helsesituasjon.

Hun avviser at de ble overrasket over at skibyttet ble viktig. Selv tapte hun sekunder ut fra stadion likevel. Ute i løypa ble det ikke bedre. Østberg var ikke i nærheten av å kopiere de sterkeste løpernes fart.

– Det er fort at det kommer negative tanker om at der forsvinner gull og sølv. Men så vet jeg at folk kan gå på en smell, men jeg kjente jeg måtte roe ned uansett for min del. Nå må jeg gå smart, tenkte jeg.

– Tenkte jeg ville få flyten på fristil, men det klarte jeg ikke. Da var det å finne flyten for å berge en grei plassering og kjempe hele veien inn. Jeg ga meg ikke, sier Østberg.