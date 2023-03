Krüger avslører: Blåste ut i VM-møte med treneren

HOLMENKOLLEN (VG) Simen Hegstad Krüger (29) smilte og jublet med Kongen etter at ett av karrierens største mål var nådd. Den søte femmilsrevansjen kom bare en uke etter hans verste vrake-opplevelse til et skirenn.

BLE GRATULERT: Simen Hegstad Krüger og Kong Harald, her på tribunen i Holmenkollen lørdag formiddag.

12.03.2023 00:17

– Jeg føler den vrakingen i VM nå sist er det jeg har vært mest uenig i de siste årene, sier Krüger til VG etter en av karrierens absolutte høydepunkter.

Han vant 50 kilometeren i Holmenkollen lørdag. Og han var et eneste stort glis i nasjonalanlegget.

Både underveis i rennet, da han skjønte han hadde levert et taktisk genistrek, men også etter målgang og oppe på besøk hos Kong Harald, etter den råsterke femmilstriumfen på hjemmebane.

Men sinnsstemningen var en helt annen for kort tid siden. For åtte dager siden fikk han sjokkbeskjeden i et lagmøte før femmila i VM.

Han var vraket. Slik han også ble til tremila i Seefeld i 2019, men også til stafetten i Oberstdorf-VM i 2021.

Men selv med tre VM-gull fikk han ikke gå. Ekspertene raste. Krüger selv virket å ta situasjonen med stor ro, selv om han overfor VG måtte medgi at han var oppgitt over begrunnelsen til ledelsen.

NÆRT SAMARBEID: Distansetrener Eirik Myhr Nossom gratulerer Simen Hegstad Krüger etter gullet på 15 kilometeren i fristil i VM i Planica.

I møte med VG i Holmenkollen forteller han imidlertid at han måtte ta seg en lengre prat med distansetrener Eirik Myhr Nossum.

Dagen etter at uttaket ble offentliggjort, tok treneren turen opp på rommet til eleven som han har vært trener for i både Lyn Ski og på landslaget.

– Jeg følte et behov for å blåse ut til ham i stedet for å blåse ut til de andre. Det er en god måte å gjøre det på slik at det ikke ligger og murrer. Så er man uenige, blir ferdig med det og kan se fremover mot nye ting. Det klarte vi å gjøre på en god måte, sier Krüger.

– Det var viktig å få utløp for følelsene og si hva jeg følte. Men selv om jeg var uenig må jeg jo også rose måten jeg og Eirik klarer å snakke sammen på. Som gjør at vi går ut av mesterskapet fortsatt som gode venner. Vi skal kunne klare å samarbeide og jobbe sammen videre. Da var det viktig for begge to.

Nossum bekrefter Krügers historie.

– Det var viktig for Simen å prate ut. Dette var ikke lett for noen. Som jeg har sagt flere ganger: Det var flere som var igjen på hotellet som kunne gjort det bra på den VM-femmila. Det er med ekstrem respekt og empati at vi vraker noen. Det er ikke noe jeg tar lett på, sier Nossum og forklarer hvordan han angrep situasjonen:

– Jeg lot ham være alene på kvelden. Da var det såpass ferskt. Men dagen etter oppsøkte jeg ham. Han sier han er skuffet. Jeg sier at det har jeg full forståelse for.

Selv om han var uenig og irritert, hevder 29-åringen at de følelsene var lagt til side da han lørdag viste både publikum og landslagsledelse hva han kan på de lengre løpene.

– Uavhengig av VM hadde jeg vært kjempetrigget av å gå i Kollen. Det er dette verdenscuprennet jeg har mest lyst til å vinne med så mange folk, og folk jeg kjenner i en egen camp ute i løypa. Denne seieren hadde jeg lyst på uansett, sier Krüger.